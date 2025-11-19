Система отбора на чемпионат мира несправедлива. Вот что с ней не так

И вроде бы, исходя из всех этих цифр, напрашивается вывод: европейские команды в числе лучших, а значит, квота УЕФА должна быть больше. Но тут давайте вспомним, что две сборные из Европы, оказываясь в одной группе, довольно редко (лишь в 20 процентах случаев) синхронно проходят дальше. То есть представители континента второго-третьего ряда не добавляют чемпионату мира какого-то качества, пропуская вперед сборные из других конфедераций. И, например, идея, что вместо условных Иордании и Кабо-Верде будут условные же Словакия, Словения, Финляндия или Греция, особого восторга не вызывает. Мы видим это на примере Евро, две трети группового этапа которых можно смело проматывать без особого сожаления.