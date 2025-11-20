Самая маленькая страна в истории чемпионата мира. Как Дик Адвокат сотворил чудо

Дик Адвокат воспользовался этим фактором и стал вызывать в сборную голландцев с корнями из Кюрасао. Он сфокусировался на тех футболистах, которые имеют неплохой опыт игры в Европе. Главной звездой стал Юрген Локадия — в 2018-м он переходил из ПСВ в «Брайтон» за 17 миллионов евро. Приехал Армандо Обиспо, который играет за ПСВ. Также был вызван Тахит Чонг — некогда очень перспективный игрок «МЮ», сейчас представляющий «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа (самый дорогой игрок в составе сборной по версии Transfermarkt — 5 миллионов евро). Отозвался и защитник Джошуа Бренет, который успел отметиться в «Хоффенхайме» и все том же ПСВ.