Самые звездные футболисты из Европы, которые рискуют пропустить чемпионат мира. Их ждет битва в стыках

Понятно, что в случае провала в матче с Румынией или Словенией/Косово в будущем Гюлеру обязательно подвернется еще не один шанс заскочить на ЧМ. К тому же Арда старается — с одним забитым мячом и тремя ассистами он стал вторым среди турков по «гол + пас» в отборе. Первый — Хакан Чалханоглу. И вот у него времени остается не слишком много. К старту следующего турнира ему исполнится 36 лет. Сплав молодости и опыта выглядит перспективно.