ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ

Во вторник организация объявила состав корзин жеребьевки группового этапа турнира, которая пройдет 5 декабря. Для обеспечения соревновательного баланса ФИФА определила две отдельные сетки выхода в полуфинал. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше финального матча, если займут первые места в своих группах. То же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).