ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ

Во вторник организация объявила состав корзин жеребьевки группового этапа турнира, которая пройдет 5 декабря. Для обеспечения соревновательного баланса ФИФА определила две отдельные сетки выхода в полуфинал. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше финального матча, если займут первые места в своих группах. То же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).
Сами корзины выглядят следующим образом:
корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;
корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;
корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;
корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия и шесть команд, которые пройдут по итогам стыковых матчей.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.