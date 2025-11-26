Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Соцсети

Во вторник организация объявила состав корзин жеребьевки группового этапа турнира, которая пройдет 5 декабря. Для обеспечения соревновательного баланса ФИФА определила две отдельные сетки выхода в полуфинал. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше финального матча, если займут первые места в своих группах. То же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).

Сами корзины выглядят следующим образом:

корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;

корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;

корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;

корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия и шесть команд, которые пройдут по итогам стыковых матчей.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.