Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.25
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.90
П2
2.31
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.30
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана

Президенту ФИФА Инфантино предоставили гражданство Ливана.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что президент Ливана Джозеф Аун предоставил ему гражданство республики.

«Я горд быть ливанцем — официально! Для меня большая честь получить гражданство Ливана от президента Джозефа Ауна, с которым я встретился сегодня в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы и дальше использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и предоставления возможностей молодым людям», — написал Инфантино в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Как сообщается на официальном сайте Ливанской федерации футбола (LFA), этот шаг имеет символическое значение и подтверждает признание Ливаном роли, которую Инфантино играет в развитии игры, и его постоянной поддержки ливанского футбола. Во время встречи Инфантино подарил Ауну официальный мяч чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, с именем президента Ливана. Также Инфантино вручил памятные подарки от имени ФИФА.

Инфантино 55 лет, он возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Инфантино уже имеет гражданства Италии и Швейцарии. Он женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар.