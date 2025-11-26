Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что президент Ливана Джозеф Аун предоставил ему гражданство республики.
«Я горд быть ливанцем — официально! Для меня большая честь получить гражданство Ливана от президента Джозефа Ауна, с которым я встретился сегодня в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы и дальше использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и предоставления возможностей молодым людям», — написал Инфантино в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Как сообщается на официальном сайте Ливанской федерации футбола (LFA), этот шаг имеет символическое значение и подтверждает признание Ливаном роли, которую Инфантино играет в развитии игры, и его постоянной поддержки ливанского футбола. Во время встречи Инфантино подарил Ауну официальный мяч чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, с именем президента Ливана. Также Инфантино вручил памятные подарки от имени ФИФА.
Инфантино 55 лет, он возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Инфантино уже имеет гражданства Италии и Швейцарии. Он женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар.