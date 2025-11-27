ФИФА: на матчи ЧМ-2026 по футболу продано два миллиона билетов

Мундиаль состоится в период с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. Впервые в истории ЧМ участниками решающего раунда станут 48 национальных сборных, а не 32. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, переигравшая в финале ЧМ-2022 в Катаре французскую национальную команду (3:3 в основное время, 4:2 в серии пенальти).