США изучают опыт России в организации ЧМ-2018

«Да, мы изучили все прошлые чемпионаты мира с точки зрения того, какие меры безопасности можно использовать, чтобы гарантировать, что эти игры будут безопасными и успешными. Поэтому я бы посмотрел на все предыдущие чемпионаты мира и международные турниры, которые проводились по всему миру. Мы хотим убедиться, что применяем лучшие практики, чтобы люди во всём мире могли безопасно наслаждаться этими матчами», — сказал Джулиани агентству, отвечая на вопрос о том, изучали ли США российский опыт при организации чемпионата мира в 2018 году.