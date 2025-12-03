Ричмонд
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают опыт других стран, в том числе России, при организации чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил РИА Новости глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани.

Источник: Спорт РИА Новости

«Да, мы изучили все прошлые чемпионаты мира с точки зрения того, какие меры безопасности можно использовать, чтобы гарантировать, что эти игры будут безопасными и успешными. Поэтому я бы посмотрел на все предыдущие чемпионаты мира и международные турниры, которые проводились по всему миру. Мы хотим убедиться, что применяем лучшие практики, чтобы люди во всём мире могли безопасно наслаждаться этими матчами», — сказал Джулиани агентству, отвечая на вопрос о том, изучали ли США российский опыт при организации чемпионата мира в 2018 году.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.