Гретцки, Шакил О’Нил, Том Брэди и бейсболист Джадж помогут провести жеребьевку ЧМ-2026 по футболу

Помогать в проведении жеребьевки будут бывший нападающий хоккейного «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, экс-центровой баскетбольных «Лейкерс» и «Майами» Шакил О’Нил, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, выступавший за «Нью-Ингленд», а также бейсболист «Янкис» Аарон Джадж. Каждый из них будет отвечать за одну из корзин.