Гретцки, Шакил О’Нил, Том Брэди и бейсболист Джадж помогут провести жеребьевку ЧМ-2026 по футболу

Мероприятие пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Его ведущими будут бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и журналистка Саманта Джонсон.
Помогать в проведении жеребьевки будут бывший нападающий хоккейного «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, экс-центровой баскетбольных «Лейкерс» и «Майами» Шакил О’Нил, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, выступавший за «Нью-Ингленд», а также бейсболист «Янкис» Аарон Джадж. Каждый из них будет отвечать за одну из корзин.
Трамп посетит жеребьевку ЧМ-2026 — Белый дом подтвердил.
ФИФА представила корзины ЧМ-2026: Испания, Аргентина, Франция и Англия не встретятся до полуфинала, если выиграют свои группы. Жеребьевка — 5 декабря.