Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Гретцки, Шакил О’Нил, Том Брэди и бейсболист Джадж помогут провести жеребьевку ЧМ-2026 по футболу

Известные североамериканские спортсмены примут участие в проведении жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026.

Источник: Спортс"

Мероприятие пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Его ведущими будут бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и журналистка Саманта Джонсон.

Помогать в проведении жеребьевки будут бывший нападающий хоккейного «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, экс-центровой баскетбольных «Лейкерс» и «Майами» Шакил О’Нил, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, выступавший за «Нью-Ингленд», а также бейсболист «Янкис» Аарон Джадж. Каждый из них будет отвечать за одну из корзин.

Трамп посетит жеребьевку ЧМ-2026 — Белый дом подтвердил.

ФИФА представила корзины ЧМ-2026: Испания, Аргентина, Франция и Англия не встретятся до полуфинала, если выиграют свои группы. Жеребьевка — 5 декабря.