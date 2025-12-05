Интересные детали жеребьевки ЧМ-2026. Как ФИФА будет разводить топ-сборные

5 декабря команды — участницы чемпионата мира-2026 узнают соперников по групповой стадии турнира. На следующий день будет опубликовано расписание матчей: их место и время проведения.
Жеребьевка пройдет 5 декабря в 20:00 (мск) в Вашингтоне. Будет определен состав 12 групп, в каждой из которых будут по четыре команды. Но уже известно распределение сборных по корзинам.
Хозяева турнира — Канада, Мексика и США — отправлены в корзину 1. Еще 39 оставшихся участников распределены по четырем корзинам по 12 команд в каждой в соответствии с рейтингом ФИФА. Остальные шесть сборных, которые станут победителями стыковых матчей, окажутся в корзине 4.
Европейская сетка стыков выглядит следующим образом: победитель пары Италия — Северная Ирландия сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина; победитель пары Украина — Швеция сыграет с победителем пары Польша — Албания; победитель пары Словакия — Косово сыграет с победителем пары Турция — Румыния; наконец, победитель пары Дания — Северная Македония столкнется с победителем пары Чехия — Ирландия.
Стыковые матчи вне Европы будут проведены следующим образом: победитель пары Новая Каледония — Ямайка встретится с ДР Конго, а победитель пары Боливия — Суринам — со сборной Ирака.
Таким образом, распределение по корзинам выглядит так:
Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победители европейских и межконтинентальных стыковых матчей.
Жеребьевка начнется с распределения всех команд из корзины 1 по группам от A до L. Затем она продолжится корзинами 2, 3 и 4 в указанном порядке.
Важные детали
В корзине 1 Канада, Мексика и США как страны-хозяйки будут обозначены шарами разного цвета и при жеребьевке займут позицию A1 для Мексики (зеленый шар), B1 для Канады (красный шар) и D1 для США (синий шар). Шары остальных девяти команд из первой корзины будут обозначены одинаковым цветом. Эти сборные автоматически окажутся на первых позициях в группах, в которые их определит жребий.
Для обеспечения баланса при составлении расписания матчей были определены два отдельных пути выхода в полуфинал. Чтобы уменьшить шанс пересечения топ-сборных на ранних этапах, четыре из них с наивысшим рейтингом ФИФА при жеребьевке будут иметь следующие ограничения: команда с наивысшим коэффициентом (Испания) и команда со вторым коэффициентом (Аргентина) будут случайным образом распределены по противоположным путям. Тот же принцип применят к командам с третьим (Франция) и четвертым (Англия) рейтингом. Это гарантирует, что в случае победы в своих группах две команды с высоким коэффициентом ФИФА не встретятся до финала.
В корзинах 2, 3 и 4 место в группе каждой команды будет определено в соответствии с заранее установленной схемой распределения. Эта схема подробно описана в таблице, прилагаемой к документу о процедурах жеребьевки. Положение команды в группе будет определяться корзиной, из которой она попала, и группой, в которую она попала.
В принципе, ни в одной группе не может быть более одной команды из одной конфедерации. Это относится ко всем конфедерациям, за исключением УЕФА, которая представлена 16 сборными. В каждой группе должен быть как минимум один, но не более двух представителей УЕФА.
Для двух участников турнира плей-офф ФИФА, чтобы соответствовать общему принципу ФИФА, гарантирующему, что ни в одной группе не будет более одной команды из одной конфедерации, ограничение по конфедерации будет применяться ко всем трем командам в каждом пути двух участников турнира плей-офф ФИФА в корзине 4.
Распределение матчей по местам проведения и времени начала
В то время как финальная жеребьевка определит, какие команды сыграют друг с другом на групповом этапе, обновленное расписание матчей, включая стадион, на котором пройдет каждый матч, и соответствующее время начала, будет утверждено в субботу, 6 декабря.
Процесс распределения матчей, следующий за жеребьевкой, направлен на обеспечение наилучших условий для всех команд и, где это возможно, предоставление болельщикам по всему миру возможности наблюдать за игрой своих команд в прямом эфире в разных часовых поясах.
