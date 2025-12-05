Интересные детали жеребьевки ЧМ-2026. Как ФИФА будет разводить топ-сборные

Для обеспечения баланса при составлении расписания матчей были определены два отдельных пути выхода в полуфинал. Чтобы уменьшить шанс пересечения топ-сборных на ранних этапах, четыре из них с наивысшим рейтингом ФИФА при жеребьевке будут иметь следующие ограничения: команда с наивысшим коэффициентом (Испания) и команда со вторым коэффициентом (Аргентина) будут случайным образом распределены по противоположным путям. Тот же принцип применят к командам с третьим (Франция) и четвертым (Англия) рейтингом. Это гарантирует, что в случае победы в своих группах две команды с высоким коэффициентом ФИФА не встретятся до финала.