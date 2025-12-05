Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА

В пятницу, 5 декабря, в ходе жеребьевки чемпионата мира по футболу президент ФИФА Джанни Инфантино вручит Дональду Трампу премию мира. Официально об этом не было объявлено. Но это уже секрет Полишинеля.
Решение о создании премии мира вызвало недовольство многих правозащитных организаций и представителей футбольного сообщества.
Почему критикуют премию мира ФИФА
Многие правозащитники и эксперты утверждают, что Инфантино основал премию специально для Трампа.
Решение о создании премии было принято спустя месяц после объявления в середине октября лауреата Нобелевской премии мира — награды, которую хотел получить Трамп.
В итоге награду получила венесуэлка Мария Корина Мачадо. Но Трамп отметил и свой вклад в победу Мачаду.
О присуждении награды было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.
Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».
Решение о создании премии было принято без одобрения Совета ФИФА, управляющего органа организации. Как отмечают правозащитники, новость о создании премии стала неожиданной для совета.
По данным The Guardian, в ФИФА премия мира рассматривается в качестве аналога премии президента УЕФА, которая вручается за заслуги в спорте. Поэтому именно Инфантино будет иметь определяющий голос при выборе лауреата.
«Эти события, безусловно, указывают на то, что процесс присуждения премии организован таким образом, чтобы обеспечить благоприятный результат для президента Инфантино», — заявил The Guardian Ник Макгихан, директор правозащитной организации FairSquare.
Также премию критикуют за непрозрачную систему голосования, отсутствие номинантов и жюри.
К примеру, известно, что новому комитету «социальной ответственности» ФИФА была отведена центральная роль в разработке «процесса», посредством которого будут выбираться победители. Однако совет не провел ни одного заседания до объявления лауреата.
Есть вопросы и к председателю комитета «социальной ответственности». Им является 59-летний Зав Зав, который занимает пост президента Федерации футбола Мьянмы на протяжении последних 20 лет.
Зав Зав имеет запятнанную репутацию. В 2009 году Госдепартамент США назвал его одним из «приспешников» жестокой правящей военной хунты Мьянмы, подавляющей демократию и нарушающей права человека.
Власти США обвинили Зав Зава в курировании серьезных нарушений прав человека, включая «внесудебные казни», смерти в местах содержания под стражей, исчезновения, изнасилования и пытки.
В 2009—2016 годах США и ЕС наложили на него экономические санкции.
Также правозащитные организации критикуют жесткую миграционную политику Соединенных Штатов. Болельщики некоторых стран, прошедших отбор, уже столкнулись с запретом на въезд в США, Правозащитники также опасаются, что болельщики из стран Латинской Америки, проживающие в США, могут быть депортированы, если их обнаружат на матчах.
С аналогичными проблемами столкнулись даже журналисты и официальные лица. В частности, представители сборной Ирана долго отказывались приезжать на жеребьевку из-за проблем со въездом в США. Проблемы возникли и у сборной Гаити, впервые за долгое время вышедшей в финальный раунд ЧМ. Болельщики из Ирана и Гаити уже точно не смогут посетить турнир.
ФИФА в эпоху Инфантино всячески подчеркивает, что строго придерживается принципам политического нейтралитета. Клубы, игроки и тренеры не раз наказывались за политические жесты.
Но при этом Инфантино столкнулся с обвинениями в нарушении правил нейтралитета из-за частых появлений со своим «другом» Трампом на необязательных встречах. В частности, он присутствовал на мирном саммите по сектору Газа в Шарм-эль-Шейхе (Египет), второй инаугурации Трампа, торжественном ужине в Белом доме и не только.
Инфантино неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Трампом, а на вопрос получит ли президент США премию мира уклончиво ответил: «Я думаю, мы все должны поддержать то, что он делает, потому что, по-моему, это выглядит довольно хорошо».
Ранее Инфантино подарил Трампу настоящий трофей чемпиона клубного ЧМ, тогда как победитель турнира «Челси» получил копию.
Автор: Руслан Алиев