Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА

С аналогичными проблемами столкнулись даже журналисты и официальные лица. В частности, представители сборной Ирана долго отказывались приезжать на жеребьевку из-за проблем со въездом в США. Проблемы возникли и у сборной Гаити, впервые за долгое время вышедшей в финальный раунд ЧМ. Болельщики из Ирана и Гаити уже точно не смогут посетить турнир.