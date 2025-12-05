Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Брест
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.45
П2
4.85
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.55
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.05
П2
3.07
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Трамп прибыл на жеребьевку ЧМ-2026

Президент США пришел в сопровождении главы ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прибыл на жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

На церемонию он пришел в сопровождении главы ФИФА Джанни Инфантино.

В церемонии также должны принять участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

Ожидается, что Трампу будет вручена новая премия мира ФИФА. «Ходят слухи об этом, но мне пока не говорили. Это было бы большой честью», — сказал Трамп.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).