Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Брест
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.45
П2
4.85
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.55
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.05
П2
3.07
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА

Церемония прошла в ходе жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира, которую организация учредила недавно.

Это произошло в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая проходит в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

О создании премии было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами в ноябре. Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».

При этом решение об учреждении премии было принято без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации. Многие правозащитники и эксперты считают, что Инфантино основал премию специально для Трампа. Среди критиков действий руководства ФИФА был в том числе бывший глава организации Йозеф Блаттер.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси.