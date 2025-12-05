Трамп получил Премию мира, о которой так мечтал. Но есть нюанс — ее выдала ФИФА

В столице США Вашингтоне прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Почетный гость мероприятия — президент США Дональд Трамп — первым в истории получил Премию мира ФИФА.
Все для Трампа
О появлении нового приза было объявлено в ноябре во время выступления президента ФИФА Джанни Инфантино и Дональда Трампа на бизнес-форуме в Майами.
По задумке организаторов, этой наградой отмечаются люди, внесшие «исключительный вклад в единство мира». Претенденты не назывались, однако футбольная общественность сразу предположила: премия создана по инициативе Инфантино специально для президента США — большого любителя всевозможных наград.
В этом году Нобелевскую премию мира, которую прочили Трампу, вручили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Поэтому аналог от футбольной федерации пришелся как нельзя кстати.
Так и вышло: перед жеребьевкой ЧМ-2026 в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп получил приз «за дипломатические попытки по деэскалации военных конфликтов» и объединение людей, в том числе вокруг спорта.
Награда оказалась внушительной — президенту преподнесли золотой земной шар, который поддерживают руки, символизирующие единство. К призу также прилагались золотая медаль и удостоверение ФИФА.
«Это ваш приз, это ваша награда», — сказал Инфантино во время вручения.
Трамп выразил благодарность: «Получить эту награду — одна из величайших почестей в моей жизни». А также отметил вклад главы ФИФА в развитие футбола по всему миру.
Затем он сказал речь о важности решения военных конфликтов и добавил: «Судя по тому энтузиазму (вокруг ЧМ-2026. — Прим. “СЭ”), который я наблюдаю, нас ждет событие, подобного которому мир, возможно, еще не видел».
Трамп поблагодарил Канаду и Мексику за сотрудничество в организации турнира, а в завершение позволил себе укол в адрес своего предшественника на посту президента США Джо Байдена.
«Сегодня мир безопаснее, чем когда-либо. Год назад ситуация в Соединенных Штатах была очень плохой, но теперь все в порядке», — добавил Трамп.
ФИФА сделала все, чтобы американец остался доволен: церемония началась с выступления его любимого оперного певца Андреа Бочелли, а завершилась песней YMCA группы Village People — одним из ключевых треков в промокампании республиканцев.
«Футбол не должен вручать Премию мира»
Учреждением награды остались довольны далеко не все. Ранее бывший глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал это решение.
«Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно», — приводит слова Блаттера The Telegraph.
Согласны с такой позицией и в России. В разговоре с «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что премия создана из-за личных симпатий между Трампом и Инфантино.
«Джанни пытается таким образом выразить личное отношение к президенту США, заручиться поддержкой во время чемпионата мира. Абсолютно понятно, что ФИФА к Премии мира никакого отношения не имеет», — сказал Колосков «СЭ».
Мундиаль уже скоро
Чемпионат мира 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Это будет первый ЧМ, в котором участвуют 48 сборных (разделены на 12 групп по четыре команды). В плей-офф, который теперь начинается с 1/16 финала, выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.