Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.70
П2
3.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.75
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.55
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления группы Village People с песней YMCA на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2025 году.

Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления группы Village People с песней YMCA на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2025 году.

Жеребьевка прошла 5 декабря в Вашингтоне. В начале церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Трампу премию мира, которая была основана месяц назад.

Отвечая на вопрос о вручении ему премии, Трамп подчеркнул: «Мне не нужны премии. Мне нужно спасать жизни».

«Это действительно одна из величайших наград в моей жизни, — отметил президент США позднее. — Мы спасли миллионы и миллионы жизней».

После вручения премии выступила группа Village People и исполнила одну из любимых песен президента США.

Трамп впервые публично станцевал под YMCA в 2020 году в ходе предвыборной кампании. Вскоре видео с танцев завирусилось в соцсетях, а сам танец превратился в мем. Позднее Трамп не раз исполнял его.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.