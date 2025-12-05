Трамп пообещал переименовать американский футбол

«Мне кажется, что мы называем этот спорт соккером, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим спортом, который тоже называется футболом. Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для НФЛ», — приводит пресс-служба ФИФА слова Трампа.