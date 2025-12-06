Премьер-министр Канады на жеребьевке ЧМ-2026 назвал футбол спортом номером один в стране

Мероприятие состоялось в Вашингтоне в пятницу, 5 декабря. Президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки спросил Карни, насколько важен предстоящий турнир для Канады.
«Это самое важное событие, Джанни. Это спорт номер один для канадских мальчиков и девочек. Две трети страны следило за прошлым чемпионатом мира», — сказал Карни.
ЧМ-2026 пройдет на территории США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля. Матчи турнира примут 16 городов: американские Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл, мексиканские Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, а также канадские Торонто и Ванкувер.