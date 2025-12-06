Премьер-министр Канады на жеребьевке ЧМ-2026 назвал футбол спортом номером один в стране

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.61
П2
1.89
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.81
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.60
П2
3.30
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.29
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.95
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.62
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.31
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.23
П2
1.51
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.43
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.77
П2
2.20
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.48
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.23
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.42
П2
3.05
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.06
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.92
П2
12.50
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.39
П2
6.01
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.09
X
3.82
П2
1.89
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.30
П2
4.18
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.55
П2
1.77
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.48
П2
2.81
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2

Премьер-министр Канады на жеребьевке ЧМ-2026 назвал футбол спортом номером один в стране

Премьер-министр Канады Марк Карни во время жеребьевки чемпионата мира-2026 назвал футбол спортом номером один в стране.

Источник: Reuters

Мероприятие состоялось в Вашингтоне в пятницу, 5 декабря. Президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки спросил Карни, насколько важен предстоящий турнир для Канады.

«Это самое важное событие, Джанни. Это спорт номер один для канадских мальчиков и девочек. Две трети страны следило за прошлым чемпионатом мира», — сказал Карни.

ЧМ-2026 пройдет на территории США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля. Матчи турнира примут 16 городов: американские Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл, мексиканские Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, а также канадские Торонто и Ванкувер.