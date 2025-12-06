Ричмонд
Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп запутался в фаворитах чемпионата мира по футболу 2026 года. На это обратил внимание Sports.ru.

Источник: Reuters

В беседе с французскими журналистами из RMC Sport Трамп назвал фаворитом ЧМ-2026 Францию. «У Франции отличная команда. Да, она способна победить, это один из фаворитов», — заявил президент США.

При этом в интервью испанским репортерам Трамп отнес к фаворитам уже сборную Испании. «Я большой фанат Испании, обожаю эту страну. Я бы сказал, что у Испании очень хорошие шансы победить», — отметил политик.

Трамп наряду с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни принимал участие в жеребьевке чемпионата мира-2026, которая прошла в Вашингтоне 5 декабря. В начале церемонии президент США получил награду, став первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран.