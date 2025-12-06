Ведущий жеребьевки ЧМ Кевин Харт: «Я фанат соккера. Поправка: остальной мир называет это футболом. Знаю Месси из-за Джордана, Роналду из-за Карри, я Беллингема из-за Брэди»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.75
П2
1.83
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.00
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.60
П2
26.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
2.12
П2
3.00
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.10
П2
1.88
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.40
П2
2.83
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.87
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.81
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Ведущий жеребьевки ЧМ Кевин Харт: «Я фанат соккера. Поправка: остальной мир называет это футболом. Знаю Месси из-за Джордана, Роналду из-за Карри, я Беллингема из-за Брэди»

Кевин Харт произнес монолог о любви к футболу на жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Источник: Спортс"

Американский комик и актер был ведущим церемонии ФИФА вместе с моделью Хайди Клум. В своей речи он упомянул баскетболистов Майкла Джордана и Стефена Карри, а также бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

«Как фанат соккера, я горжусь тем, что нахожусь здесь. Погодите, поправка. Мне не следовало говорить “соккер”. Весь остальной мир называет это футболом.

Я знаю Месси из-за Майкла Джордана, я знаю Роналду из-за Стефена Карри, я знаю Беллингема из-за Тома Брэди", — сказал Харт на сцене.

Дональд Трамп: «Для НФЛ надо придумать другое название, это же бессмыслица какая-то. Мы называем футбол соккером, но это и есть футбол».

Жеребьевка группового этапа ЧМ‑2026. Франция, Норвегия и Сенегал попали в группу I, Испания и Уругвай — в группу H, Португалия и Узбекистан — в группу K, Англия и Хорватия — в группу L.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше