Жеребьевка чемпионата мира — провал. Расстроили и итоги, и организация

Хотя есть место и более оптимистичному взгляду.

Источник: Reuters

В Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026. Это мероприятие гарантированно максимально будоражит футбольную аудиторию, потому что именно с него начинается истинное вовлечение в атмосферу главного турнира планеты. Глядя, как сборные разбиваются на квартеты, по-настоящему чувствуешь, что самое захватывающее событие начнется действительно скоро.

Его всегда ждут, за ним всегда пристально следят. Жеребьевка дает информацию, которую по нарастающей будут обсуждать следующие полгода: расклады, интриги, соперничества. В принципе, здесь даже теоретически мало предпосылок для каких-то разочарований. Ну правда: почти все участники известны, регламент, пусть и изменившийся, понятен, процедура не новая.

Источник: Спорт-Экспресс

И тем не менее после прошедшей церемонии образовалось ощущение неудовлетворенности. Во-первых, сама организация показалась странной. С момента начала программы до оглашения окончательно сформированных групп прошло больше двух часов — перед катарским ЧМ, для сравнения, жеребьевка длилась менее полутора. Да, турнир расширился, но на разговоры, песни и видео, причем местами не слишком интересные, все равно было потрачено многовато времени.

Теперь, собственно, как раз об увеличении количества участников. Безусловно, об этом нововведении объявили достаточно давно, у каждого болельщика, включая негативно настроенных, был не один год, чтобы свыкнуться, смириться, уложить в голове — в общем, как угодно принять случившееся. Но, видимо, масштабы оказались недооцененными.

Когда смотришь на список команд единым полотном, глобальных опасений не появляется. Глаз сразу цепляется за грандов, а явные аутсайдеры-дебютанты — ну есть они, ну и ладно. Гондурас, Тринидад и Тобаго, КНДР, Того и прочие, например, и при прежней численности на чемпионаты мира приезжали. Вот только процент подобных сборных колебался в куда более низких зонах.

Источник: Reuters

Жеребьевка же ударила наглядностью. Из-за расширения группы в общей массе смотрятся откровенно слабо. Опять же, проведем параллель с предыдущим ЧМ — в Катар примчались всего две команды, которые находились вне топ-50 рейтинга ФИФА. Одной из них был хозяин турнира. Знаете, сколько их сейчас? Десять! И еще от двух до шести добавится через стыки. Так и занимаются те самые дополнительные слоты, образовавшиеся в результате реформы.

В итоге получаются группы вроде той, что откроет чемпионат 11 июня: Мексика, Южная Корея, ЮАР и в лучшем случае Дания. Каждый из четверки не удивил бы квалификацией и раньше, но средний уровень квартета совсем не соответствует статусу соревнования. По крайней мере былому. Силачи и просто крепкие сборные рассредотачиваются по общей таблице словно магнитные шарики по столу. Чтобы увидеть их притяжение и воссоединение, необходимо ждать — в данном случае плей-офф.

В предлагаемых обстоятельствах единственной группой, претендующей на звание смертоносной, становится следующая: Франция, Сенегал, Норвегия и Боливия/Суринам/Ирак. Другими словами — очевидный фаворит турнира, утративший силу недавний африканский крепыш, скандинавы, которые отправляются на ЧМ впервые с прошлого века, и кто-то обреченный на избиения из тройки команд с четырьмя участиями в чемпионате мира в истории на всех. На самом деле любопытный набор, но печально находиться в периоде, где именно он — высший сорт среди существующих.

Ожидания от чемпионата мира заметно снизились. Но, знаете, это хорошо. На заниженных ожиданиях сложнее огорчаться — они либо спокойно сбываются, либо радостно превосходятся. Скорее всего, групповой этап пройдет в гораздо более фоновом режиме, чем обычно. Плей-офф при этом от нас никуда не денется — вон уже в четвертьфинале возможно пересечение Месси с Роналду.

Источник: Reuters

Есть еще мизерный шанс засвидетельствовать неслыханную сенсацию. Вдруг условный Узбекистан далеко заберется? Или Кюрасао. Но предполагать и прогнозировать такое нереально, поэтому пока с настороженностью изучаем результаты жеребьевки, полноценно осваиваясь в новом мире с новым чемпионатом, который по среднему уровню значительно уступает предшествующему формату. Нам лишь предстоит понять, насколько все плохо. И плохо ли в действительности вообще.

Автор: Трофим Гондюреев