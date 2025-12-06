Жеребьевка чемпионата мира — провал. Расстроили и итоги, и организация

Жеребьевка же ударила наглядностью. Из-за расширения группы в общей массе смотрятся откровенно слабо. Опять же, проведем параллель с предыдущим ЧМ — в Катар примчались всего две команды, которые находились вне топ-50 рейтинга ФИФА. Одной из них был хозяин турнира. Знаете, сколько их сейчас? Десять! И еще от двух до шести добавится через стыки. Так и занимаются те самые дополнительные слоты, образовавшиеся в результате реформы.