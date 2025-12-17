ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По программе лояльности болельщикам предстояло заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре. При подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.
Сообщается, что ФИФА снижает цену билетов и некоторые болельщики смогут приобрести их за 60 долларов, а итоговая цена составит 4185 долларов. При этом в ФИФА отмечают, что национальные федерации сами решают, как распределить билеты среди самых преданных болельщиков.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.