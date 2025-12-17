Ричмонд
ФИФА объявила о рекордном призовом фонде ЧМ-2026

Победитель чемпионата получит $50 млн, общая сумма призовых составит $655 млн.

Источник: Getty Images

ФИФА объявила об увеличении призового фонда чемпионата мира 2026 года на 50% по сравнению с предыдущим турниром в Катаре.

После заседания совета ФИФА в Дохе было объявлено, что рекордные $727 млн будут распределены между членами организации в результате проведения ЧМ-2026. Из этой суммы $655 млн составят призовые странам-участницам турнира.

Победившая на чемпионате мира сборная получит $50 млн, финалист — $33 млн, приз за третье место составит $29 млн, за четвертое — $27 млн, за 5−8-е места — $19 млн, 9−16 — $15 млн, 17−32 — $11 млн, 33−48 — $9 млн.

Кроме того, каждая команда, прошедшая отбор, получит $1,5 млн на покрытие расходов на подготовку к турниру. Это означает, что всем командам гарантировано как минимум $10,5 млн за участие в ЧМ-2026.

Победитель ЧМ-2022, сборная Аргентины, получила тогда $42 млн.

«Чемпионат мира станет прорывным событием с точки зрения его финансового вклада в мировое футбольное сообщество», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).