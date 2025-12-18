Сколько заработают участники чемпионата мира по футболу

Еще до чемпионата все команды, квалифицировавшиеся на турнир, получат выплату в размере $1,5 млн. Это сумма на покрытие затрат во время подготовки к чемпионату мира. Выходит, что всем сборным гарантировано как минимум по $10,5 млн за выступление на ЧМ-2026.