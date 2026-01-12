Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.55
П2
3.38
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.10
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Губерниев высмеял Гашека за призыв лишить США ЧМ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял призыв бывшего хоккейного голкипера Доминика Гашека лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле. Его слова передает RT.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку Доминик — человек не только слова, но и дела, не сомневаюсь, что сейчас он вступит в ополчение. Что толку призывать сначала к наложению санкций на Россию, а потом и США? Он все-таки, как уже говорилось, человек слова и обязан замахиваться только на масштабные проекты. Доминик, хватит болтать!» — высказался Губерниев.

Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.