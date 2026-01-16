Бойкот не сработал? ФИФА получила рекордные полмиллиарда заявок на покупку билетов ЧМ-2026

Несмотря на негативный фон вокруг чемпионата мира, появившийся в последнее время из-за агрессивной политики одной из стран-хозяек — США, в ФИФА не заметили падения спроса на посещение матчей мундиаля. Наоборот, там отмечают невиданный ранее ажиотаж: по данным организации, болельщики подали более 500 миллионов заявок на участие в розыгрыше права на покупку билетов.
«Невиданный спрос»
В рамках этапа продаж билетов Random Selection Draw, который проходил с 11 декабря 2025 года по 13 января 2026 года, болельщики подали более полумиллиарда заявок, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА. В среднем в организации регистрировали около 15 миллионов запросов на билеты в день, что позволило заявить о «новом рекорде спроса в истории мирового спорта».
Заявки поступили от болельщиков из всех 211 стран и территорий-членов ФИФА. Среди лидеров по количеству запросов — страны-организаторы США, Мексика и Канада, а также Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина и Колумбия.
Отмечается, что самой востребованной игрой текущего этапа продаж (стартовавшего уже после жеребьевки) стал матч Колумбия — Португалия, который состоится в Майами в субботу, 27 июня. В топ-5 по интересу у зрителей также вошли стартовая встреча турнира между Мексикой и ЮАР в Мехико, противостояние Мексики и Кореи в Гвадалахаре, матч 1/16 финала в Торонто и финал в Нью-Джерси.
Полмиллиарда заявок на билеты чуть больше чем за месяц — это говорит о многом. От имени ФИФА я хотел бы поблагодарить и поздравить футбольных болельщиков по всему миру с таким невероятным откликом.
По его словам, в организации понимают большую значимость турнира для людей во всем мире.
«Мы сожалеем лишь о том, что не можем принять каждого болельщика на стадионах. Именно поэтому мы стремимся создать множество способов стать частью чемпионата мира 2026 — через широкий спектр мероприятий для фанатов за пределами стадионов, как офлайн, так и онлайн, — чтобы как можно больше людей смогли стать частью крупнейшего спортивного события в истории», — добавил Инфантино.
Бойкот мундиаля
Чемпионат мира-2026 — одно из самых обсуждаемых предстоящих спортивных событий года. Однако в последнее время мундиаль все чаще упоминается в медиа в скандальном ключе.
Сначала несколько ассоциаций болельщиков призывали к бойкоту турнира из-за завышенных цен на матчи: так, стоимость посещения финала в США в шесть-семь раз превышает цену билета на главный матч предыдущего мундиаля в Катаре. Затем появился и политический фактор — по данным Roya News, из-за действий США в Венесуэле и других горячих точках почти 17 тысяч болельщиков отказались от своих билетов и призвали остальных присоединиться к протесту.
Негативные новости затронули и сферу бронирования отелей в городах, принимающих матчи турнира. Источник сообщал, что призывы к бойкоту ЧМ в социальных сетях даже вынудили ФИФА запланировать экстренное совещание.
Бывший хоккейный голкипер, чех Доминик Гашек, дал один из самых резонансных комментариев по этому вопросу:
«17 тысяч отмененных билетов на чемпионат мира по футболу? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают, страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры», — написал спортсмен в соцсетях.
У болельщиков есть и другие опасения. Ранее Fox News сообщал, что фанаты сборных Гаити, Ирана, Кот-д’Ивуара и Сенегала могут не попасть на ЧМ из-за запрета на въезд в США для граждан этих государств. Не случайно на своем сайте ФИФА отдельно уточняет, что купленный билет на матч не гарантирует въезд в принимающую страну.
Егор Сергеев