Бойкот не сработал? ФИФА получила рекордные полмиллиарда заявок на покупку билетов ЧМ-2026

Сначала несколько ассоциаций болельщиков призывали к бойкоту турнира из-за завышенных цен на матчи: так, стоимость посещения финала в США в шесть-семь раз превышает цену билета на главный матч предыдущего мундиаля в Катаре. Затем появился и политический фактор — по данным Roya News, из-за действий США в Венесуэле и других горячих точках почти 17 тысяч болельщиков отказались от своих билетов и призвали остальных присоединиться к протесту.