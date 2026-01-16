Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.39
П2
5.08
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.60
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Бойкот не сработал? ФИФА получила рекордные полмиллиарда заявок на покупку билетов ЧМ-2026

Неожиданный ажиотаж.

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на негативный фон вокруг чемпионата мира, появившийся в последнее время из-за агрессивной политики одной из стран-хозяек — США, в ФИФА не заметили падения спроса на посещение матчей мундиаля. Наоборот, там отмечают невиданный ранее ажиотаж: по данным организации, болельщики подали более 500 миллионов заявок на участие в розыгрыше права на покупку билетов.

«Невиданный спрос»

В рамках этапа продаж билетов Random Selection Draw, который проходил с 11 декабря 2025 года по 13 января 2026 года, болельщики подали более полумиллиарда заявок, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА. В среднем в организации регистрировали около 15 миллионов запросов на билеты в день, что позволило заявить о «новом рекорде спроса в истории мирового спорта».

Заявки поступили от болельщиков из всех 211 стран и территорий-членов ФИФА. Среди лидеров по количеству запросов — страны-организаторы США, Мексика и Канада, а также Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина и Колумбия.

Отмечается, что самой востребованной игрой текущего этапа продаж (стартовавшего уже после жеребьевки) стал матч Колумбия — Португалия, который состоится в Майами в субботу, 27 июня. В топ-5 по интересу у зрителей также вошли стартовая встреча турнира между Мексикой и ЮАР в Мехико, противостояние Мексики и Кореи в Гвадалахаре, матч 1/16 финала в Торонто и финал в Нью-Джерси.

Полмиллиарда заявок на билеты чуть больше чем за месяц — это говорит о многом. От имени ФИФА я хотел бы поблагодарить и поздравить футбольных болельщиков по всему миру с таким невероятным откликом.

президент ФИФА
Джанни Инфантино

По его словам, в организации понимают большую значимость турнира для людей во всем мире.

«Мы сожалеем лишь о том, что не можем принять каждого болельщика на стадионах. Именно поэтому мы стремимся создать множество способов стать частью чемпионата мира 2026 — через широкий спектр мероприятий для фанатов за пределами стадионов, как офлайн, так и онлайн, — чтобы как можно больше людей смогли стать частью крупнейшего спортивного события в истории», — добавил Инфантино.

Бойкот мундиаля

Чемпионат мира-2026 — одно из самых обсуждаемых предстоящих спортивных событий года. Однако в последнее время мундиаль все чаще упоминается в медиа в скандальном ключе.

Сначала несколько ассоциаций болельщиков призывали к бойкоту турнира из-за завышенных цен на матчи: так, стоимость посещения финала в США в шесть-семь раз превышает цену билета на главный матч предыдущего мундиаля в Катаре. Затем появился и политический фактор — по данным Roya News, из-за действий США в Венесуэле и других горячих точках почти 17 тысяч болельщиков отказались от своих билетов и призвали остальных присоединиться к протесту.

Негативные новости затронули и сферу бронирования отелей в городах, принимающих матчи турнира. Источник сообщал, что призывы к бойкоту ЧМ в социальных сетях даже вынудили ФИФА запланировать экстренное совещание.

Бывший хоккейный голкипер, чех Доминик Гашек, дал один из самых резонансных комментариев по этому вопросу:

«17 тысяч отмененных билетов на чемпионат мира по футболу? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают, страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры», — написал спортсмен в соцсетях.

У болельщиков есть и другие опасения. Ранее Fox News сообщал, что фанаты сборных Гаити, Ирана, Кот-д’Ивуара и Сенегала могут не попасть на ЧМ из-за запрета на въезд в США для граждан этих государств. Не случайно на своем сайте ФИФА отдельно уточняет, что купленный билет на матч не гарантирует въезд в принимающую страну.

Егор Сергеев