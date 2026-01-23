Футболистов немножко поторопят

IFAB намерен разрешить прибегать к помощи видео и в иных случаях. Их два. Это эпизоды, когда нужно определить, должен ли игрок получить вторую желтую карточку, означающую, как и «прямая» красная, удаление, и когда есть сомнения по поводу назначения углового. При этом IFAB подчеркнул, что расширение будет «чрезвычайно ограниченным». Имеется в виду, что судья, контролирующий VAR, может инициировать остановку игры для просмотра момента главным арбитром, если только у него есть «явные фактические основания» для этого.