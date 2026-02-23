Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Шевалье может остаться без чемпионата мира из-за Сафонова

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может лишиться места в заявке сборной Франции на чемпионат мира.

Источник: Sport24

Как пишет GFFN со ссылкой на L"Équipe, тренерский штаб национальной команды беспокоит, что Шевалье остается в запасе парижан в последних матчах, проиграв конкуренцию Матвею Сафонову.

Если Шевалье не сможет изменить ситуацию в свою пользу, у него будет очень мало шансов получить вызов в сборную Франции в марте. Маловероятно, что главный тренер трехцветных Дидье Дешам возьмет вратаря без игровой практики и с пошатнувшейся уверенностью на турнир, который может стать для него последним во главе национальной команды.

Тренер вратарей французов Франк Равио начал следить за Жаном Бутезом из «Комо» и Робеном Риссером из «Ланса».

24-летний Шевалье провел один матч за сборную Франции, дебютировав против Азербайджана (3:1) в отборе ЧМ-2026.

