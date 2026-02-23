Шевалье может остаться без чемпионата мира из-за Сафонова

Как пишет GFFN со ссылкой на L"Équipe, тренерский штаб национальной команды беспокоит, что Шевалье остается в запасе парижан в последних матчах, проиграв конкуренцию Матвею Сафонову.
Если Шевалье не сможет изменить ситуацию в свою пользу, у него будет очень мало шансов получить вызов в сборную Франции в марте. Маловероятно, что главный тренер трехцветных Дидье Дешам возьмет вратаря без игровой практики и с пошатнувшейся уверенностью на турнир, который может стать для него последним во главе национальной команды.
Тренер вратарей французов Франк Равио начал следить за Жаном Бутезом из «Комо» и Робеном Риссером из «Ланса».
24-летний Шевалье провел один матч за сборную Франции, дебютировав против Азербайджана (3:1) в отборе ЧМ-2026.