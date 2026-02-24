ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ, пишут СМИ

В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира, включая матч открытия. ФИФА будет рассматривать возможность переноса матчей основной части турнира только в качестве крайней меры, это произойдет лишь в том случае, если серьезные опасения будут высказаны как официальными лицами, отвечающими за безопасность, так и коммерческими партнерами. Кроме того, многие болельщики уже приобрели десятки тысяч билетов на матчи, заказали номера в отелях по завышенным ценам, и ФИФА придется возмещать им убытки в случае переноса матчей.