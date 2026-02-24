Ричмонд
ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ, пишут СМИ

The Athletic: ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ из-за беспорядков.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года и даже игры финальной части турнира из-за беспорядков в стране, сообщает The Athletic.

Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.

Мексика должна принять межконтинентальные стыковые матчи 26—31 марта. Высокопоставленный чиновник ФИФА на условиях анонимности сообщил The Athletic, что организация крайне обеспокоена ситуацией в Мексике. Он предупредил, что стыковые матчи могут быть перенесены, если футбольная организация вскоре не получит гарантий безопасности. Хотя к вечеру местные власти начали восстанавливать порядок, а ФИФА выразила поддержку мексиканской стороне, уверенности, что стыковые матчи не будут перенесены, нет.

В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира, включая матч открытия. ФИФА будет рассматривать возможность переноса матчей основной части турнира только в качестве крайней меры, это произойдет лишь в том случае, если серьезные опасения будут высказаны как официальными лицами, отвечающими за безопасность, так и коммерческими партнерами. Кроме того, многие болельщики уже приобрели десятки тысяч билетов на матчи, заказали номера в отелях по завышенным ценам, и ФИФА придется возмещать им убытки в случае переноса матчей.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.