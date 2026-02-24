Аутам пропишут пять секунд

В реальности же чистое, без учета остановок, время игры намного меньше. И целый ряд статистических ресурсов осенью 2025 года отметили, что в этом десятилетии оно постоянно сокращается в подавляющем большинстве чемпионатов, что сказывается на их привлекательности для публики. Даже в относительно благополучной в этом смысле английской Премьер-лиге, например, оно в текущем сезоне немного превышает 50 минут. А в Российской премьер-лиге до этой отметки чистое время не дотягивает. Таким образом, в ней собственно играют в футбол примерно полматча. Причины, вызвавшие это явление, хорошо известны. Это тщательная подготовка к стандартам, неторопливость футболистов при заменах, а также частые и продолжительные «консультации» с VAR.