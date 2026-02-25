Ричмонд
В ФИФА заявили о доверии к странам-организаторам ЧМ-2026

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА), чье имя не раскрывается, заявил, что в организации полностью доверяют странам-организаторам чемпионата мира — 2026. Его слова приводит The Athletic.

Источник: Reuters

«Мы в ФИФА внимательно следим за ситуацией в Халиско и поддерживаем постоянную связь с властями. Мы продолжим следовать действиям и указаниям правительственных учреждений, направленным на поддержание общественной безопасности и возвращение к нормальной жизни», — указал он.

22 февраля стало известно, что был захвачен глава мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Немесио Осегера Сервантес, после чего в стране начались беспорядки.

24 февраля появилась информация, что матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мексики из-за войны силовых структур с наркокартелями. По информации СМИ, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.