В ФИФА заявили о доверии к странам-организаторам ЧМ-2026

24 февраля появилась информация, что матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мексики из-за войны силовых структур с наркокартелями. По информации СМИ, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.