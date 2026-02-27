В Мексику привезли Кубок мира по футболу

24 февраля портал The Athletic сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Представитель ФИФА, имя которого не раскрывается, заявил, что в организации охвачены тревогой на фоне хаотичных событий, информация о которых распространяется по новостным каналам по всему миру. Он также предупредил, что стыковые матчи могут быть перенесены, если ФИФА не сможет быстро убедиться в безопасности всех участников и заинтересованных сторон. При этом источник издания воздержался от прямого подтверждения того, что игры пройдут в Мексике, заявив, что организация не будет комментировать «гипотетические предположения и домыслы».