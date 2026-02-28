Ричмонд
Футбольным судьям разрешили проверять вторые желтые карточки

IFAB разрешил VAR вмешиваться в случае спорной второй желтой карточки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил арбитрам, отвечающим за систему видеоассистента рефери (VAR), вмешиваться в случае ошибочных удалений игроков после второй желтой карточки, сообщается на сайте организации.

Решения об изменениях были приняты на 140-м ежегодном общем собрании IFAB в Уэльсе. Также видеоассистентам разрешили вмешиваться в случаях, если главный арбитр наказывает желтой или красной карточкой другого игрока, и при ошибочном назначении углового удара, но только в том случае, если проверка может быть завершена немедленно и без задержки возобновления игры.

Помимо этого, по новым правилам замененные игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после того, как резервный арбитр поднял табличку. В противном случае запасному игроку не будет разрешено выйти на поле до первой остановки игры после истечения одной минуты игрового времени. Также если футболист получает травму и это приводит к остановке игры, то он должен покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления матча.

Если судья считает, что вбрасывание аута или удар от ворот выполняются слишком долго или намеренно затягиваются, начинается пятисекундный отсчет. Если к его окончанию мяч не введен в игру, то право на вбрасывание аута получает команда соперника, а при затяжке удара от ворот другая команда получает право на угловой удар.

IFAB согласился провести консультации для разработки мер в случаях, когда игроки в одностороннем порядке покидают поле в знак протеста против решения судьи или когда такие действия инициируют представители команды, и когда игроки прикрывают рот во время конфронтации с соперниками в ходе матчей. На собрании было принято решение продолжить тестирования, связанные с определением офсайда. Также были получены обновления о разработке полуавтоматической технологии определения офсайда.

Все утвержденные правила будут применяться на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.