Футбольным судьям разрешили проверять вторые желтые карточки

Помимо этого, по новым правилам замененные игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после того, как резервный арбитр поднял табличку. В противном случае запасному игроку не будет разрешено выйти на поле до первой остановки игры после истечения одной минуты игрового времени. Также если футболист получает травму и это приводит к остановке игры, то он должен покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления матча.