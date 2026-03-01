Иран бойкотирует ЧМ-2026? Сборная может сняться с мундиаля из-за военной операции США и Израиля

Все три их групповых матча должны пройти в Штатах
В Иране рассматривают возможность отказа от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года после «превентивного удара», который нанесли США и Израиль. Глава Федерации футбола страны (FFIRI) Мехди Тадж назвал присутствие национальной сборной на мундиале в Штатах «маловероятным».
Что известно
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. На фоне обострения ситуации Тадж выступил с обращением в эфире государственного телевидения.
«Америка напала на нас, на нашу страну, на целостность и наш флаг. Это действие не останется без ответа и, безусловно, будет принято во внимание спортивными чиновниками страны, которые примут соответствующее решение. Одно можно сказать наверняка: в свете сегодняшних событий и этой атаки со стороны США маловероятно, что мы можем с оптимизмом смотреть на чемпионат мира», — приводит слова президента федерации агентство IRNA.
Напомним, до старта турнира в США, Мексике и Канаде остается около трех с половиной месяцев. Иран квалифицировался в финальную часть чемпионата мира и по итогам жеребьевки попал в группу G, где должен сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. По плану эти матчи пройдут в Штатах: два — в пригороде Лос-Анджелеса 16 и 21 июня, один — в Сиэтле 26 июня.
Кроме того, существует вероятность, что Иран и США могут встретиться уже в первом раунде плей-офф (1/16 финала) турнира, если обе команды займут вторые места в своих группах.
Также Тадж подчеркнул, что с 28 февраля приостановлено проведение матчей высшего футбольного дивизиона Ирана: для безопасности игроков и болельщиков встречи не будут проходить до особого распоряжения. Ранее аналогичные меры приняли и в Израиле — в министерстве культуры и спорта страны отменили все ближайшие мероприятия.
Реакция ФИФА
Еще до официальных заявлений главы иранского футбола ситуацию прокомментировал генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем.
«Я прочитал новости об Иране утром так же, как и вы. Сегодня у нас было совещание, и комментировать подробности преждевременно, но мы будем следить за развитием событий. У нас прошла финальная жеребьевка в Вашингтоне, и наша цель — провести безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. Мы продолжим взаимодействовать с правительствами трех стран-хозяек, как делаем это всегда. Все будут в безопасности», — приводит ESPN слова Графстрема на ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Кардиффе.
Но многие ждут от федерации более жестких мир. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нужно запретить США проводить мундиаль.
«ФИФА должна запретить Штатам участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение чемпионата мира. Если рассуждать логично исходя из того, как поступили с нами. Иран — жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум также, как это сделали с нами», — сказал Колосков «СЭ».
Вопрос об участии Ирана в ЧМ-2026 поднимается не впервые — в июне прошлого года сомнения относительно возможности безопасного участия сборной на турнире в Штатах возникли после прямого ракетного удара США по иранским ядерным объектам. Теперь эта проблема куда более актуальна.
Автор: Егор Сергеев