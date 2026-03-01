Иран бойкотирует ЧМ-2026? Сборная может сняться с мундиаля из-за военной операции США и Израиля

«Я прочитал новости об Иране утром так же, как и вы. Сегодня у нас было совещание, и комментировать подробности преждевременно, но мы будем следить за развитием событий. У нас прошла финальная жеребьевка в Вашингтоне, и наша цель — провести безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. Мы продолжим взаимодействовать с правительствами трех стран-хозяек, как делаем это всегда. Все будут в безопасности», — приводит ESPN слова Графстрема на ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Кардиффе.