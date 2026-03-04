Трамп заявил, что ему безразлично участие Ирана в ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иран попал в группу G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Свои матчи в группе Иран должен провести в Лос-Анджелесе и Сиэтле.