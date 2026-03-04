Ричмонд
Трамп заявил, что ему безразлично участие Ирана в ЧМ-2026

Президент США подчеркнул, что Иран терпит значительное поражение и «выдыхается».

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, будет ли сборная Ирана участвовать в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Америке. Его слова приводит Politico.

«Мне действительно все равно», — сказал американский лидер, добавив, что Тегеран «потерпел серьезное поражение и выдыхается».

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, включая Тегеран, в результате чего погиб верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны, начальник Генштаба и ряд других высокопоставленных деятелей. Иран объявил об ответных ударах по объектам США и Израиля в регионах Ближнего Востока.

Накануне Федерация футбола США выступила за участие сборной Ирана в чемпионате мира. Marca писала, что Иран рассматривает возможность сняться с ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иран попал в группу G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Свои матчи в группе Иран должен провести в Лос-Анджелесе и Сиэтле.