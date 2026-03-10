Ричмонд
ФИФА сократила бюджет чемпионата мира по футболу 2026 года

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) урезала операционные расходы на проведение чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн. Об этом сообщает портал The Athletic.

Как сообщает портал, в ФИФА намерены перераспределить 90% поступающих средств на развитие мирового футбольного сообщества. Урезание расходов вызывает вопросы на фоне существенных финансовых затрат со стороны налогоплательщиков США и высоких цен на билеты для зрителей.

«ФИФА регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Это не должно вызывать удивление, потому что перед каждым нашим турниром проводится пересмотр доходов и расходов. Это никак не связано с предстоящими президентскими выборами в ФИФА», — сообщили в организации.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд — они будут играть в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Как ранее сообщил ТАСС, главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал ФИФА перенести межконтинентальный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2026 года из-за сложностей с поездками, которые вызваны конфликтом в Иране.