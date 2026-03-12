Монсон призвал отобрать у США право на проведение ЧМ и Олимпиады

По словам политика, это связано с угрозой безопасности самих иранских спортсменов.
"Это совершенно нелепо. Чемпионат мира по футболу — это крупнейшее спортивное событие в мире после Олимпийских игр. И как можно допустить, чтобы команды, которые прошли отбор, заработали право участвовать в этом мероприятии, не были в безопасности? Америке не должно быть позволено проводить это мероприятие. Если вы являетесь организатором мероприятия, то вы должны гарантировать безопасность игроков, тренеров и всех остальных, кто участвует в мероприятии. Если вы не можете гарантировать безопасность участников, то вы не должны быть организатором этого мероприятия. У вас должны отобрать право на его проведение. Это не только мои слова или мои чувства. Это чувства всех.
США не должны принимать Олимпийские игры. Они не должны принимать чемпионат мира по футболу. Ни одна страна не должна принимать крупные международные мероприятия, если не может гарантировать уважительное и безопасное отношение к участвующим в них спортсменам«, — сказал Монсон “СЭ”.
Ранее министр по делам молодежи и спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не примет участия в мировом первенстве, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
По жеребьевке иранцы попали в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча группового этапа они должны были провести на территории США.