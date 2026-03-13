ФИФА может наложить серьезные санкции на сборную Ирана в случае снятия с чемпионата мира-2026

Как утверждает RMC Sport, в случае отказа от участия в мундиале ФИФА может исключить иранские команды из всех будущих соревнований под своей эгидой, а также оштрафовать Федерацию футбола Ирана в размере от 275 тысяч евро до 555 тысяч в зависимости от даты снятия. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду.