ФИФА может наложить серьезные санкции на сборную Ирана в случае снятия с чемпионата мира-2026

Как утверждает RMC Sport, в случае отказа от участия в мундиале ФИФА может исключить иранские команды из всех будущих соревнований под своей эгидой, а также оштрафовать Федерацию футбола Ирана в размере от 275 тысяч евро до 555 тысяч в зависимости от даты снятия. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду.
Напомним, ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что «у нас совершенно нет возможности участвовать [в ЧМ] в таких условиях».
Чемпионат мира пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
28 февраля США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану с целью уничтожения ядерной программы Тегерана. В ответ Иран начал бить по американским военным объектам на Ближнем Востоке, а также по нефтедобывающей отрасли стран региона. В четверг, 12 марта, президент Штатов Дональд Трамп заявил, что иранскую команду рады видеть на ЧМ, но он не считает уместным ее присутствие на турнире.