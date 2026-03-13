Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

ФИФА может наложить серьезные санкции на сборную Ирана в случае снятия с чемпионата мира-2026

ФИФА может подвергнуть сборную Ирана серьезному наказанию, если команда в одностороннем порядке снимется с чемпионата мира-2026.

Источник: Shutterstock

Как утверждает RMC Sport, в случае отказа от участия в мундиале ФИФА может исключить иранские команды из всех будущих соревнований под своей эгидой, а также оштрафовать Федерацию футбола Ирана в размере от 275 тысяч евро до 555 тысяч в зависимости от даты снятия. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду.

Напомним, ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что «у нас совершенно нет возможности участвовать [в ЧМ] в таких условиях».

Чемпионат мира пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану с целью уничтожения ядерной программы Тегерана. В ответ Иран начал бить по американским военным объектам на Ближнем Востоке, а также по нефтедобывающей отрасли стран региона. В четверг, 12 марта, президент Штатов Дональд Трамп заявил, что иранскую команду рады видеть на ЧМ, но он не считает уместным ее присутствие на турнире.