Инфантино рассчитывает на участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассчитывает на участие в чемпионате мира 2026 года всех сборных, которые пройдут квалификацию на турнир. Его комментарий приводит пресс-служба организации.
«ФИФА не может разрешать геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и укрепления мира, поскольку наши мысли с теми, кто страдает в результате продолжающихся войн, — сказал Инфантино. — ФИФА с нетерпением ожидает, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание, скоро мы утвердим 48 команд-участниц и хотим, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком».
11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве.