В Нидерландах запустили петицию за бойкот ЧМ в США из-за Гренландии

В конце января нидерландский журналист и обозреватель Теун ван де Кёукен создал петицию с призывом к властям Нидерландов запретить национальной сборной по футболу участвовать в Чемпионате мира в США. Журналист и соавторы петиции считают участие в ЧМ в этом государстве неприемлемым из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран» и риторику в отношении Гренландии.