В Нидерландах запустили петицию за бойкот ЧМ в США из-за Гренландии

В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ в США.

Источник: Reuters

ГААГА, 24 мар — РИА Новости. Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии, набрала более 170 тысяч подписей и была передана парламенту страны, передает телеканал RTL Nieuws.

В конце января нидерландский журналист и обозреватель Теун ван де Кёукен создал петицию с призывом к властям Нидерландов запретить национальной сборной по футболу участвовать в Чемпионате мира в США. Журналист и соавторы петиции считают участие в ЧМ в этом государстве неприемлемым из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран» и риторику в отношении Гренландии.

По состоянию на вторник петиция собрала уже более 170 тысяч подписей.

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов отмечало, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и правительство в этот вопрос не вмешивается.

Во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента Нидерландов.

Автор петиции рассчитывает, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу. По его мнению, решение не может приниматься исключительно Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB).

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.