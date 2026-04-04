На ЧМ обещали билеты не дороже 1,5к долларов, а теперь продают за 10к!

В начале апреля стартовал финальный этап продаж билетов на ЧМ-2026. Главная тема для обсуждения — космические цены.
Билеты дорожают на каждом этапе продаж
ФИФА использует стандартную сетку четырех категорий (плюс места для людей с инвалидностью/ограниченной мобильностью): первая — самые дорогие места (в основном нижний ярус), четвертая — самая доступная (обычно верхний ярус).
В сентябре ФИФА фиксировала, что цены на посещение матчей группового этапа начинались от 60 долларов, а первая категория на финал стоила до 6 730 долларов. И это была просто точка отсчета.
Билеты на турнир продаются пошагово. С 10 сентября 2025 года по 13 января прошли первые несколько этапов — от предварительной для держателей карт Visa (Visa Presale Draw) до случайной жеребьевки (Random Selection Draw).
К январю места подорожали, сейчас — тоже.
Уточним, что после старта финального этапа в продаже появились билеты не на все матчи и не всех категорий. Например, доступны билеты только на 17 из 72 матчей группового этапа, но ни на один матч плей-офф предложений нет (кроме финала).
В январе места на матч открытия Мексика — ЮАР продавали максимум за 2 735 долларов, сейчас — уже до 2 985. Пока это самый дорогой матч группового этапа, что объясняется ажиотажем вокруг первой игры турнира и участием хозяев.
На первый матч сборной США против Парагвая в продаже остались только билеты первой категории по цене 2 735 долларов, Канады против Боснии и Герцеговины — той же категории по 2 240 долларов.
Диапазон на матчи других сборных в группах на предыдущих этапах продаж колебался от 100 до 575 долларов. Но и здесь наблюдается рост: четвертую категорию на Кабо-Верде — Саудовская Аравия выставили за 287 долларов, первую категорию (обычные места, простой нижний ярус по центру) — за 947 долларов.
А теперь главное: в заявках на проведение чемпионата мира США, Канада и Мексика указали, что билеты на финал будут стоить максимум 1550 долларов.
Как это объясняет ФИФА?
Сумасшедшим спросом.
«Чемпионат мира по футболу 2026 года обещает стать самым масштабным событием на планете: за первые 15 дней [предыдущего этапа продаж] было запрошено более 150 миллионов билетов, что в 30 раз превышает спрос. Этот невероятный отклик от преданных болельщиков — истинное отражение того, как нашу игру любят во всем мире», — хвастался президент ФИФА Джанни Инфантино в декабре.
Тогда же ФИФА официально подтвердила, что цены на билеты останутся неизменными на протяжении всего этапа продаж.
Столкнувшись с наплывом желающих, решили заработать больше.
«За первый этап продажи билетов мы получили более 500 миллионов заявок», — подвел промежуточный итог Инфантино на январском Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это при общих семи миллионах билетов на все матчи турнира. Так что здесь все по классике — спрос породил предложение.
Почему вообще цены меняются?
Теперь ФИФА может вносить корректировки на основе анализа спроса и наличия билетов на каждый матч. Федерация объясняет, что подобный подход соответствует «отраслевым тенденциям в различных секторах спорта и развлечений».
Действительно, динамическое ценообразование часто применяется при продажах авиабилетов, номеров в отелях и билетов на концерты — цены растут или падают в зависимости от спроса. Этот метод повсеместно используется как раз на спортивных турнирах в Северной Америке, особенно в США. Но есть одно важное но: ФИФА официально сообщает, что не внедряет модель динамического ценообразования для билетов на ЧМ-2026.
Запутались? Следите за руками. Дело в том, что динамический подход автоматизирован. Программа определяет ценник по заданным переменным — например, сколько людей сейчас покупает, сколько билетов осталось, насколько интересный матч.
ФИФА же называет свой метод вариативным ценообразованием (variable pricing), когда цены не меняются автоматически, а руками на основе анализа спроса. Так международная федерация футбола «стремится достичь своих стратегических целей путем оптимизации доходов и максимизации посещаемости». В ФИФА уверены, что такая корректировка цен на билеты помогает обеспечить справедливую рыночную стоимость матчей.
Почему такой спрос на билеты? Трюк ФИФА (не факт, что законный)
Чемпионат мира по футболу — все еще самый популярный футбольный турнир. Интерес болельщиков понятен. В январе Инфантино заявил, что количество запросов на билеты эквивалентно «запросам на билеты на 1000 лет чемпионатов мира одновременно».
«Это уникально, — сказал он тогда. — Это невероятно».
ФИФА создала специальную платформу по перепродаже/обмену билетов (FIFA Resale / Exchange Marketplace). Там можно отдать любой билет и по любой цене. Ограничения лишь для мексиканцев — законодательство страны запрещает подобные спекуляции, поэтому им билет можно перепродать только по номиналу или по более низкой цене. Перепродавать или обменивать билеты можно в любое время, но не позднее, чем за час до матча.
Зачем все это ФИФА? Официально: для защиты от спекулянтов и несанкционированной перепродажи билетов. Но есть более логичное объяснение — деньги.
Дело в том, что ФИФА берет 15% и с покупателя, и с продавца. Условно, стороны договорились на 100 долларов — в итоге одна заплатит 115 долларов, другая получит 85.
А теперь все это помножим на другой фактор: одному человеку разрешено покупать билеты не только для себя, но и для гостей (не более четырех на один матч, 40 — за весь турнир). При этом нет необходимости сразу указывать этих самых гостей. Билеты можно переслать другому человеку в любое время через официальную систему в приложении ЧМ-2026 (Ticket Transfer). Но даже это необязательно: владелец может предъявить все билеты на смартфоне при условии, что он и его гости заходят на стадион вместе и через один и тот же вход.
Результат: по данным BBC, вскоре после начала продаж самый дорогой билет на финал на платформе перепродаж стоил 82 780 долларов, а самый дешевый — 27 000 долларов. На первый матч Англии против Хорватии билет за 60 долларов продавался за 1 499 долларов, номиналом 445 долларов — за 6000 долларов.
Непонятно, как в этом случае ФИФА борется со спекулянтами, но предельно ясно, как она планирует заработать более 3 млрд долларов на билетной программе, что в три раза больше стадионных сборов предыдущего турнира в Катаре.
По данным Politico, в марте европейская организация потребителей и объединение болельщиков Football Supporters Europe даже подали совместную жалобу в Европейскую комиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на ЧМ-2026.
Организации указывают на ряд предполагаемых нарушений, включая недостаточную прозрачность при распределении мест, использование динамического ценообразования и дефицит дешевых билетов. ФИФА обвиняют в использовании «теневых паттернов»: маркетинговой стратегии, создающей искусственную срочность, чтобы заставить болельщиков покупать билеты.
Неизвестно, как закончится рассмотрение жалобы, но цены действительно впечатляют.
Автор: Игорь Сергеев