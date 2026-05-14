Не дают визы. Как США создают препятствия зарубежным командам перед ЧМ

Летом 2026 года США, Канада и Мексика совместно проведут один из самых масштабных спортивных турниров в мире — чемпионат мира по футболу. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля.
Однако участники чемпионата мира уже столкнулись с трудностями. Так, пятерым футболистам сборной Ирака было отказано в американских визах.
Кроме того, в США болельщиков и футболистов из Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса обязали вносить залог в размере $15 тыс., чтобы получить туристическую визу для въезда в страну на турнир.
В The Athletic отметили, что Международная федерация футбола (ФИФА) пытается убедить администрацию Трампа сделать исключение для игроков, тренерских штабов и сотрудников сборных — участниц чемпионата мира, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров.
В случае если американские власти пойдут на уступки ФИФА, исключение будет сделано только для членов сборных, а родственники игроков и болельщики по-прежнему будут обязаны внести залог.
Представитель Госдепартамента США сообщил The Athletic, что ко всем заявителям применяются одни и те же меры. Те, кто покинет США до истечения срока действия визы, вернут свои деньги. Однако он предупредил, что все заявления на получение визы будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
«РБК Спорт» рассказывает, с какими проблемами сталкиваются зарубежные футбольные команды, которые должны принимать участие в соревнованиях на территории Соединенных Штатов.
Проблемы с въездом в США
В конце 2025 года администрация США ввела широкие ограничения на въезд для граждан ряда стран. В президентской прокламации было указано исключение для участников крупных спортивных мероприятий, включая чемпионат мира 2026 года и Олимпиаду-2028. Но данное исключение не распространяется на болельщиков, журналистов и спонсоров, если у них нет других оснований для въезда.
При этом чиновники сами решают, что считать крупным турниром. Например, в марте этого года десять футболистов ямайского «Маунт Плезант» не смогли получить визы в США на матч ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Лос-Анджелес Гэлакси». Среди них шесть легионеров из Гаити — страны, чьим гражданам, за редким исключением, въезд в США запрещен.
КОНКАКАФ пытался решить проблему совместно с ямайским клубом, однако решение не было изменено. В итоге «Маунт Плезант» был вынужден пойти на риск, заявив на матч восемь игроков молодежного состава. «Лос-Анджелес Гэлакси» победил со счетом 3:0.
Из 39 стран полный запрет на въезд распространяется на Афганистан, Буркина-Фасо, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Лаос, Ливию, Мали, Мьянму, Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирию, Йемен и людей с паспортами, выданными Палестинской администрацией.
Частичный запрет существует для граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Бурунди, Кубы, Доминики, Габона, Гамбии, Кот-д’Ивуара, Малави, Мавритании, Сенегала, Танзании, Тонги, Того, Венесуэлы, Замбии и Зимбабве.
Один из недавних визовых инцидентов произошел с игроком футбольного клуба «Саванна», который был задержан сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE). В клубе утверждают, что он соблюдал все иммиграционные процедуры, однако в итоге был вынужден согласиться на добровольный выезд из страны.
Футболист, имя которого не раскрывается, приехал с родителями в США еще ребенком, а теперь вместе с отцом отправится в Гондурас, в котором фактически и не жил.
В 2025 году перед клубным чемпионатом мира в США со сложностями получения визы столкнулся защитник «Бока Хуниорс» Айртон Коста, который был включен в заявку команды на клубный чемпионат мира — 2025 в США. Однако американские власти неоднократно отказывали игроку во въезде.
Футболист как минимум дважды не смог получить разрешение на въезд. В клубе подтверждали наличие проблемы, но не раскрывали ее причин. По данным Mundo Deportivo и Marca, сложности могли быть связаны с эпизодами из прошлого игрока. В частности, около семи лет назад в Аргентине его обвиняли в попытке ограбления, а в 2023 году он получил условный срок. Кроме того, упоминалось дело о возможном соучастии в преступлении, связанном с гибелью человека на фоне домашнего насилия; основным обвиняемым в нем проходит брат футболиста, при этом дело в отношении самого Косты в суд не передавалось.
За месяц до начала чемпионата мира сборная Ирака столкнулась с отказом США в выдаче виз для пяти своих футболистов. Как сообщил агентству Shafaq News член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели, речь идет об Ибрагиме Байеше, Моханаде Али, Заиде Тахсине, Хайдере Абдулкариме и Али аль-Хамади.
Официальные причины отказа иракской стороне не были озвучены. Она уже обратилась в ФИФА с целью найти скорейшее решение этой проблемы.
Мнение правозащитных организаций
Правозащитные организации предупреждают о рисках повторения ситуации 2017 года, когда миграционный указ администрации Дональда Трампа привел к массовым задержаниям в аэропортах. В связи с этим возникает вопрос о готовности болельщиков, журналистов и официальных лиц посетить матчи в США.
ФИФА пока не комментирует миграционную политику США. Критики считают, что организация должна активнее работать с американскими властями для обеспечения свободного доступа к чемпионату мира.
Отсутствие гарантии безопасности для сборной Ирана
В начале марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали объявил о том, что национальная команда не может участвовать в чемпионате мира. Такое решение было принято на фоне военной операции США с Израилем против Ирана. За это время погибли аятолла Али Хаменеи и армейское руководство страны.
«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера, мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны и погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому мы, конечно, не можем позволить себе присутствовать (на ЧМ в США)», — приводит слова Доньямали Reuters.
Сборная Ирана попала в группу G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Свои матчи команда должна была сыграть в городах Соединенных Штатов — в Инглвуде (Калифорния) и Сиэтле.
До того как сборная Ирана объявила об отказе от участия, глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает выступление иранской команды на чемпионате мира.
Однако позже Трамп опубликовал противоречивое заявление, в котором выразил сомнения в целесообразности присутствия команды. «Футбольная сборная Ирана приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не верю, что их присутствие там будет уместным ради их жизни и безопасности», — написал Трамп.
После этого Федерация футбола Ирана вела переговоры с ФИФА о переносе матчей из США в Мексику из-за отсутствия гарантий безопасности иранской команды в Соединенных Штатах.
«Поскольку президент США Дональд Трамп четко заявил, что не может гарантировать безопасность сборной Ирана, мы, безусловно, не поедем в Соединенные Штаты», — добавил президент федерации футбола Мехди Тадж.
На конгрессе ФИФА 30 апреля глава организации Джанни Инфантино сообщил, что Иран примет участие в ЧМ-2026 и проведет свои матчи в США.
В настоящее время граждане Ирана не имеют возможности въезжать в США. Ограничения касаются и других стран, прошедших отбор на чемпионат мира, таких как Гаити, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Ямайка и другие.
Полина Мельникова, Альвина Цаканян