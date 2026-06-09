Самые дорогие сборные ЧМ-2026. И на каком месте среди них была бы Россия

Состав нашей сборной на Transfermarkt оценивается в 242,7 миллиона евро. Правда, там не учитывается Матвей Сафонов — он не приехал на последний сбор из-за финала Лиги чемпионов. Для большей объективности мы прибавили стоимость вратаря «ПСЖ» и вычли цену одного из двух запасных голкиперов команды, Дениса Адамова или Антона Митрюшкина (они как раз стоят по 3,5 миллиона). В итоге общая стоимость подросла до 269,2 миллиона евро — это виртуальное 23-е место среди 48 участников ЧМ-2026.