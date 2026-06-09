Самые дорогие сборные ЧМ-2026. И на каком месте среди них была бы Россия

Перед стартом чемпионата мира Transfermarkt обновил цены на игроков. Соответственно, изменились и стоимости национальных сборных. Приводим рейтинг самых дорогих составов команд — участниц ЧМ-2026 и прикидываем, на каком месте среди них оказалась бы Россия.
10 самых дорогих сборных
1. Франция. Совокупная стоимость — 1,52 миллиарда евро
Одна из самых успешных сборных последних лет обладает и самым дорогим составом. Главные звезды: Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Майкл Олисе (150 миллионов) и Дезире Дуэ (120 миллионов). У французов 15 из 26 футболистов дороже 50 миллионов. Любопытно, что самый скромный ценник в команде — у Нголо Канте (4 миллиона).
2. Англия — 1,36 миллиарда евро
Томас Тухель оставил дома нескольких дорогих игроков — Коула Палмера, Фила Фодена, Трента Александра-Арнолда (все стоят от 60 миллионов). Но и без них у Англии второй по стоимости состав на ЧМ-2026. Лидеры по цене: Джуд Беллингем (130 миллионов), Деклан Райс (120 миллионов) и Букайо Сака (110 миллионов). Самый дешевый — 35-летний Джордан Хендерсон (чуть больше миллиона).
3. Испания — 1,22 миллиарда евро
Действующие чемпионы Европы привезли в Северную Америку третий по стоимости состав турнира. У Испании есть лишь два игрока дороже 100 миллионов, но какие: Ламин Ямаль (200 миллионов) и Педри (150 миллионов). Другой футболист «Барселоны» Фермин Лопес, который оценивается ровно в 100 миллионов, пропустит ЧМ из-за травмы. Самый дешевый испанец — нападающий «Сельты» Борха Иглесиас (2,8 миллиона).
4. Португалия — 1,01 миллиарда евро
Последняя сборная в списке, чей состав стоит больше миллиарда. Главные активы — трио из Парижа: Витинья и Жоау Невеш (по 140 миллионов), а также Нуну Мендеш (80 миллионов). 41-летний Криштиану Роналду оценивается в 10 миллионов, но это не самый дешевый игрок. Последний в команде по стоимости — запасной вратарь Жозе Са (3,5 миллиона).
5. Германия — 947 миллионов евро
У немцев проблемы с составом, но звезд в полузащите хватает: Джамал Мусиала, Флориан Вирц (по 100 миллионов) и Александар Павлович (90 миллионов). 40-летний Мануэль Нойер оценивается в 4 миллиона, а самый дешевый игрок — другой вратарь Оливер Бауман (2,5 миллиона).
6. Бразилия — 928,2 миллиона евро
Отличительная черта команды Карло Анчелотти: в топе самых дорогих игроков есть защитник. Самые ценные: Винисиус Жуниор (140 миллионов), Габриэл Магальяйнс и Матеус Кунья (по 75 миллионов). Главная медийная звезда Неймар стоит дешевле футболиста «Зенита»: 8 миллионов против 24 у Луиса Энрике. Дуглас Сантос (7,5 миллиона) почти догнал Неймара. Самый дешевый — третий вратарь Уэвертон (700 тысяч).
7. Аргентина — 782,5 миллиона евро
Действующие чемпионы мира имеют один из самых скромных составов среди топ-сборных. Самые дорогие: Хулиан Альварес (100 миллионов), Энцо Фернандес (90 миллионов) и Лаутаро Мартинес (85 миллионов). Лионель Месси (15 миллионов) оценивается дороже Роналду, но он и моложе. Самый дешевый аргентинец — 38-летний защитник Николас Отаменди (1 миллион).
8. Нидерланды — 754,2 миллиона евро
Голландцы — в числе скрытых фаворитов ЧМ. Звезд на сотни миллионов здесь нет, зато хватает крепких профессионалов. Главные лица: Райан Гравенберх (80 миллионов), Коди Гакпо (60 миллионов), Тиджани Рейндерс и Микки ван де Вен (по 50 миллионов). Дешевле всех — Ваут Вегхорст (2 миллиона).
9. Норвегия — 589,9 миллиона евро
Команда, которую вы вряд ли ожидали здесь увидеть. У скандинавов есть лучший нападающий АПЛ, который и поднял свою сборную в десятку самых дорогих, — Эрлинг Холанн (200 миллионов). Вслед за ним идут Мартин Эдегор из «Арсенала» (65 миллионов) и Йорген Странн Ларсен из «Кристал Пэлас» (40 миллионов). Самый дешевый — 35-летний голкипер Эрьян Нюланн (800 тысяч).
10. Бельгия — 547,5 миллиона евро
Золотое поколение бельгийцев ушло. Те времена остались в прошлом, теперь команду тяжело назвать даже скрытым фаворитом. Звезд в расцвете сил осталось мало, о чем говорят цены: самые дорогие — Жереми Доку (75 миллионов) и Амаду Онана (45 миллионов). Показательно, что третье место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс (35 миллионов). Самый дешевый — наш старый знакомый Аксель Витсель (1,2 миллиона).
Самые дешевые сборные
На 46-м месте — Ирак (21,2 миллиона евро). Самый дорогой игрок команды — Ахмед Касем из американского «Нэшвилла» (3,5 миллиона).
На предпоследнем 47-м — Иордания (20 миллионов). Ровно половину ее стоимости составляет форвард «Ренна» Мусса Аль-Тамари (10 миллионов).
Самая дешевая сборная ЧМ-2026 — Катар (19,93 миллиона). Главная звезда и самый дорогой игрок хозяев предыдущего чемпионата мира — Акрам Афиф из «Аль-Садда» (8 миллионов).
А где была бы Россия?
Состав нашей сборной на Transfermarkt оценивается в 242,7 миллиона евро. Правда, там не учитывается Матвей Сафонов — он не приехал на последний сбор из-за финала Лиги чемпионов. Для большей объективности мы прибавили стоимость вратаря «ПСЖ» и вычли цену одного из двух запасных голкиперов команды, Дениса Адамова или Антона Митрюшкина (они как раз стоят по 3,5 миллиона). В итоге общая стоимость подросла до 269,2 миллиона евро — это виртуальное 23-е место среди 48 участников ЧМ-2026.
Самые дорогие игроки сборной России: Матвей Сафонов (30 миллионов), Алексей Батраков (28 миллионов) и Матвей Кисляк (25 миллионов).
Совокупная стоимость нашего состава чуть ниже заявки Японии (270,85 миллиона) и немного выше Алжира (256,9 миллиона). Кстати, Алжир сыграет в группе с Австрией, Аргентиной и Иорданией. Можно пофантазировать, как сборная России выступила бы в таком квартете вместо африканцев.
Руслан Непушкин