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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые неожиданные комплекты форм нового сезона. Некоторые вас очень удивят

Розовая форма «Юнайтед» и футболки из мусора для «Юве». Уже видели?

Форма из мусора

В последние годы много говорят про загрязнение океанов, и «Юве» подхватил модный тренд. То же самое сделал и «Ман Юнайтед» в случае со своим третьим комплектом. Формы клубов сделаны из переработанного пластика, собранного в океане. Не только крутая затея, но и выглядит стильно.

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«Наполи» снова жжёт

Клуб не в первый раз удивляет фанов необычным комплектом. Все же помнят выездные футболки цвета хаки? Вот и сейчас итальянцы теряться не стали и представили комплект с огромным контуром пантеры. Сам ролик — отдельная история: просто посмотрите.

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«Рома» начнёт сезон с титульным спонсором

Удивительно, но все последние годы «Рома» начинала с пустотами на форме. Владелец клуба Джеймс Паллотта долго не мог найти подходящего спонсора, который бы утолил его финансовые аппетиты. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь этой весной — щедрое предложение прилетело из Катара. Особенно необычно выглядит второй комплект римлян — он сделан в серых тонах.

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Разрыв шаблонов от «МЮ»

Мы привыкли к тому, что «Юнайтед» это классика. Поэтому ждать безумной палитры цветов на футболках клуба никому не приходит в голову. Клуб немного свернул с привычного пути и добавил новые оттенки на форму. Официально этот комплект пока не представлен, но в Сети уже гуляют его фотографии. Скорее, всего он и станет гостевым вариантом.

Источник: Чемпионат.com

В наш футбол пришёл новый бренд

Американцы из Under Armour начинали свой путь в спорте с баскетбола. Футбол компании стал интересен относительно недавно. Несколько лет назад они делали форму «Тоттенхэму», а сейчас представлены в АПЛ «Саутгемптоном». С этого сезона компания впервые сотрудничает с российским клубом — «Локомотивом». Форму для первой команды представят через несколько дней. Прикинуть, какой она будет, можно, посмотрев на готовый комплект «Казанки».

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BONUS

Но самый большой сюрприз нас ждал в Красноярске. Новички Премьер-Лиги решили удивить вообще всех.

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Тоскливо, что анонс оказался розыгрышем.

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