Самые неожиданные комплекты форм нового сезона. Некоторые вас очень удивят
Розовая форма «Юнайтед» и футболки из мусора для «Юве». Уже видели?
Розовая форма «Юнайтед» и футболки из мусора для «Юве». Уже видели?
В последние годы много говорят про загрязнение океанов, и «Юве» подхватил модный тренд. То же самое сделал и «Ман Юнайтед» в случае со своим третьим комплектом. Формы клубов сделаны из переработанного пластика, собранного в океане. Не только крутая затея, но и выглядит стильно.
Клуб не в первый раз удивляет фанов необычным комплектом. Все же помнят выездные футболки цвета хаки? Вот и сейчас итальянцы теряться не стали и представили комплект с огромным контуром пантеры. Сам ролик — отдельная история: просто посмотрите.
Удивительно, но все последние годы «Рома» начинала с пустотами на форме. Владелец клуба Джеймс Паллотта долго не мог найти подходящего спонсора, который бы утолил его финансовые аппетиты. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь этой весной — щедрое предложение прилетело из Катара. Особенно необычно выглядит второй комплект римлян — он сделан в серых тонах.
Мы привыкли к тому, что «Юнайтед» это классика. Поэтому ждать безумной палитры цветов на футболках клуба никому не приходит в голову. Клуб немного свернул с привычного пути и добавил новые оттенки на форму. Официально этот комплект пока не представлен, но в Сети уже гуляют его фотографии. Скорее, всего он и станет гостевым вариантом.
Американцы из Under Armour начинали свой путь в спорте с баскетбола. Футбол компании стал интересен относительно недавно. Несколько лет назад они делали форму «Тоттенхэму», а сейчас представлены в АПЛ «Саутгемптоном». С этого сезона компания впервые сотрудничает с российским клубом — «Локомотивом». Форму для первой команды представят через несколько дней. Прикинуть, какой она будет, можно, посмотрев на готовый комплект «Казанки».
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Но самый большой сюрприз нас ждал в Красноярске. Новички
Тоскливо, что анонс оказался розыгрышем.