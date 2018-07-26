Договор дороже гола

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ежегодно жители планеты Земля делают ставки на результат спортивных событий на общую сумму, достигающую $1 трлн, как подсчитала британская аналитическая компания Sportradar. Примерно 70% этой суммы — ставки на футбол. Неизбежные спутники спортивного тотализатора — договорные матчи, договорняки. На них зарабатывают миллиарды, и часто к ним причастна организованная преступность.

Англия — родина договорняка

Первый засвидетельствованный случай футбольного договорняка относится к 1915 году. В ту предпасхальную пятницу «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем». Для «Манчестера» проигрыш означал переход из первого дивизиона во второй, для «Ливерпуля» результат игры практически ничего не значил. «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 2:0 и остался в первом дивизионе. Но 12 тыс. зрителей, пришедших на матч, видели, что игроки «Ливерпуля» особо и не рвались к победе. Скорее они рвались к поражению.

На 48-й минуте Боб Парселл из «Ливерпуля» намеренно схватил мяч рукой, чтобы получить пенальти. Пэт О’Коннелл пробил пенальти так косо, что чуть не попал в угловой флажок.

Но не расстроился, а лишь улыбнулся — все равно забьем. А когда Фред Пагнем из «Ливерпуля» чуть не отыграл один мяч, попав в штангу, это вызвало бурное возмущение части его одноклубников. После того как был забит второй мяч, обе команды практически прекратили играть и в течение 22 минут ждали финального свистка.

Матчем оказались сильно недовольны и букмекеры. Они принимали ставки с коэффициентом 7:1 и даже 8:1 на то, что «Манчестер» не выиграет 2:0. Угадавших точный результат спорщиков оказалось подозрительно много.

Как показало расследование, на данный результат поставили свои деньги и семеро участников матча — трое из «Манчестер Юнайтед» и четверо из «Ливерпуля». Все они были дисквалифицированы пожизненно. Дисквалификации подверглись и двое игроков других футбольных клубов, также «угадавших» результат игры.

Но шла Первая мировая война. Один из авторов договорняка, Сэнди Тернбулл, пал смертью храбрых и был прощен посмертно, еще с нескольких футболистов дисквалификацию сняли в знак признания военных заслуг. Дольше всего был отлучен от футбола Енох Вест из «Манчестера». Он не признал свою вину и даже пытался засудить Футбольную ассоциацию Англии за оскорбление. Наказание с Веста было снято лишь через 30 лет после проступка.

За кадром осталось одно важное обстоятельство — кто был организатором договорного матча. Официально считалось, что Джеки Шелдон из «Ливерпуля», но ходили слухи, что матч заказал кто-то, пожелавший остаться неизвестным.

Пройдет почти столетие, прежде чем имена королей договорняков станут хорошо известны миру.

Туши свет!

В футбольном сезоне 1997 года английским футбольным болельщикам несколько раз пришлось столкнуться с загадочным явлением.

Во время встречи клуба «Дерби Каунти» с «Уимблдоном» 14 августа 1997 года на только что открывшемся новом стадионе «Прайд Парк» внезапно погас свет. Отказали два электрогенератора, и потухли прожекторы, освещавшие поле. Это случилось на 11-й минуте второго тайма при счете 2:1 в пользу «Дерби». Стадион погрузился во тьму. Шесть электриков и пятеро помощников не смогли исправить поломку. Прождав более получаса, судья объявил матч законченным.

«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» играли 3 ноября того же года. И снова во втором тайме, вскоре после того как счет стал 2:2, на стадионе отказало освещение. И снова электрики не смогли оперативно устранить поломку, и снова после получасового ожидания судья объявил матч законченным.

Когда на футбольном стадионе один раз гаснут прожектора, это может быть случайностью. Когда подобное повторяется трижды, это уже закономерность. | Источник: AP 2018

«Уимблдон» и «Арсенал» встречались 22 декабря того же года. Первый тайм закончился 0:0. Второй продлился всего 13 секунд, после чего погас свет. На этот раз техники сумели справиться с проблемой за 12 минут. Игра была возобновлена, но прожекторы снова погасли — на этот раз надолго. Рефери завершил встречу. Доблестная английская полиция, расследовавшая инцидент, не нашла признаков саботажа.

Для сведения. По правилам английских букмекеров ставки на матч, не доигранный до конца, аннулируются.

По правилам азиатских букмекеров результат прекращенного досрочно матча признается, если команды сыграли хотя бы один тайм. Матчи английской премьер-лиги, транслирующиеся по кабельному телевидению в прямом эфире, очень популярны в Азии. Общая сумма ставок на одну игру может достигать $50 млн.

Первая из трех указанных игр не транслировалась по кабельному ТВ. Возможно, электрическое оборудование на новом стадионе отказало само по себе. Но кого-то случившееся навело на плодотворную мысль: поставив деньги на ничейный результат перед второй и третьей игрой, можно было удвоить поставленную сумму. Отключившиеся в нужное время прожектора гарантировали этот ничейный результат.

Какое-то время прожектора работали нормально. А вот 13 февраля 1999 года история могла повториться во время игры «Чарльтон Атлетик» с «Ливерпулем». В Азии ставки на ничью со счетом 1:1 принимались с коэффициентом 2:1.

Незадолго до встречи на стадион «Вэлли», на базу «Чарльтона», прибыли два малайца. Они представились Джоном и Марком, менеджерами футбольного стадиона в Азии, изучающими передовой опыт англичан в вопросе обеспечения безопасности на стадионах.

«Джона» на самом деле звали Эн Хва Лим, он был инженером-электриком и потому хорошо разбирался в системах электроснабжения. «Марка» звали Чи Кью Он, он работал менеджером и был связан с индустрией ставок на спортивные состязания. До стадиона их довез уроженец Гонконга Вай Юэнь Лю, торговец автомобилями, связанный с гонконгскими «триадами».

Троица познакомилась с охранником стадиона Роджером Фиртом. Охранника угостили ужином, а потом повели в казино, где и открыли ему свой план. Если немного доработать электрощитки стадиона, прожектора можно будет отключить с помощью специальных пультов дистанционного управления.

За доступ в электрощитовую Фирту предложили £20 тыс.

Инженер-электрик, подпольный букмекер, бандит и охранник стадиона, пытавшиеся повлиять на результат игры «Чарльтон Атлетик»—«Ливерпуль», отключив свет на стадионе | Источник: AP 2018

Четверть этой суммы Фирт предложил другому охраннику за то, чтобы тот не заметил, как азиаты возятся в электрощитовой. Но второй охранник сообщил в полицию. Заговорщиков арестовали. Среди многочисленных улик, обнаруженных полицией, был билет на игру «Уимблдон"—"Арсенал», принадлежавший Лиму. Преступная четверка получила различные тюремные сроки.

Что же касается самой идеи отключения электричества на стадионе в то время, когда на табло горит нужный результат, ее авторство приписывает себе король договорных игр Уилсон Радж Перумал.

Перумал. Начало нетрудовой биографии

Уроженец Сингапура Уилсон Радж Перумал начал смотреть английский футбол в 11 лет вместе с отцом, а впервые сделал ставку на игру в 13 лет (выиграл, но не сумел получить долг с мальчишки, который был старше). Во время службы в армии играл на спортивном тотализаторе постоянно, часто проигрывал крупные суммы, так как букмекеры манипулировали ставками, видя, что имеют дело с новичком. Тогда он организовал первый в своей жизни договорной матч.

Собрал знакомых, каждому пообещал по 50 сингапурских долларов, составил из них две команды, купил всем форму, еще за 500 долларов нашел «судью», арендовал футбольное поле, дал объявление в газетах о финальной игре вымышленного турнира.

Одна команда выглядела явным фаворитом. Ставки на другую принимались с крупным коэффициентом. Перумал ставил на аутсайдера через близких друзей. Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу команды-фаворита. В перерыве матча были заключены пари с еще более высоким коэффициентом. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу команды-аутсайдера. Перумал выиграл 15 тыс. сингапурских долларов (сегодня это было бы $15 тыс.). Неплохо для новичка.

Уилсон Радж Перумал за свою неспортивную карьеру заработал, по его собственным подсчетам, примерно $6,2–8 млн на организации договорных матчей | Источник: AP 2018

После фокуса с собственным турниром Перумал начал договариваться о нужных результатах игр с командами второго эшелона. Просто приходил в раздевалку за несколько часов до игры и говорил, какой результат ему нужен и сколько он готов заплатить.

Устраивая договорняки любителей, он делал ставки на профессионалов — встречи европейских команд, игры чемпионатов Европы, Азии, мира. И порой много проигрывал.

«Если бы я не был игроком, я бы уже давно стал миллионером», — признавался Перумал позднее.

В играх Кубка Малайзии и вообще в Юго-Восточной Азии в 90-е годы XX века договорные матчи процветали. При нужных связях результат можно было узнать заранее.

В своей книге «Kelong Kings» (название можно примерно перевести как «Короли договорняков») Перумал вспоминает Азиатские игры 1994 года. В финале встречались сборные Китая и Узбекистана. По совету дружественного букмекера Перумал поставил $50 тыс. на аутсайдера — Узбекистан. Но уже на следующий день узнал, что Узбекистан неожиданно стал фаворитом, и поставил на его победу еще $30 тыс.

Узбекистан стал чемпионом Азии, выиграв 4:2. Разумеется, в самом Узбекистане этот матч считается не договорняком, а выдающимся достижением национальной сборной.

В том же 1994 году Сингапур стал первой страной, отправившей за решетку футбольного судью международного уровня, взявшего взятку за то, чтобы повлиять на результат матча. Судья Раджаманикам был отстранен от футбола пожизненно. Он отсидел девять месяцев, после чего успешно переквалифицировался в бизнесмены.

С уроженцем Чехословакии Михалем Ваней Перумал познакомился в ночном клубе и предложил платить игроку за выигрыши и большое число забитых голов. Тот согласился, а потом и сам стал играть на тотализаторе. К организации договорняков Ваня привлек товарища по команде Аббаса Саада.

В финале Кубка Малайзии 1994 года подпольными букмекерами были куплены обе команды — «Пеханг» и «Сингапур». Одна должна была проигрывать, другая — сражаться, как львы. Единственный игрок, известный своей неподкупностью, пропустил матч, так как в полуфинале получил две желтые карточки от подкупленного судьи. «Сингапур» взял кубок, выиграв 4:0. Аббас Саад сделал хет-трик, а подпольный синдикат — большие деньги.

Но однажды грянул гром. В одной из китайских газет появились результаты будущих игр Кубка Малайзии, включая такие детали, как, например, имя игрока, который должен получить красную карточку.

В Малайзии были арестованы более 100 футболистов. В Сингапуре власти всерьез занялись двумя — Саадом и Ваней. Саад был оштрафован на 50 тыс. сингапурских долларов и пожизненно дисквалифицирован.

Ваня бежал из Сингапура, не дожидаясь суда. По его собственным словам, он пересек границу, уцепившись за веревку, свисавшую с борта индонезийской рыбацкой лодки.

По другой версии — улетел на самолете по второму паспорту (первый был конфискован полицией). Вернувшись в Чехию, Ваня жил тихо, лишь в последние годы он стал героем документальных фильмов о коррупции в футболе.

Европейский футбол, Дан Тан и Пал

Пока власти Малайзии и Сингапура все активнее боролись с покупкой и продажей футбольных матчей, азиатские подпольные букмекерские конторы стали выходить на европейский рынок. Точнее, создавать европейский рынок договорных матчей.

Одним из главных азиатских специалистов по договорным матчам в то время был сингапурец Эсварамурти Пиллай, известный также как Мистер Икс. По утверждению Перумала, Мистер Икс через свою легальную компанию Stanton Techologies финансировал швейцарские футбольные клубы «Сион» и «Кьяссо». В «Кьяссо» тогда играл Альмир Гегич. В 2011 году Гегич был арестован итальянской полицией. Следствие посчитало, что он был главным посредником между азиатскими подпольными букмекерами и футболистами итальянских клубов, организовывавшими договорные матчи.

Мистера Икс во главе его подпольной организации сменил Дан Тан (итальянские спортивные журналисты прозвали его Дан Корлеоне). Несколько лет назад Дан Тан признался Der Spiegel, что в 2001 году именно он попытался повторить фокус с гаснущими прожекторами на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Фенербахче». Свет погас на 70-й минуте, но электрикам удалось восстановить освещение с помощью запасного генератора. На этом Дан Тан потерял $3 млн.

Сингапурец Дан Тан (на фото слева) в течение нескольких лет решал, с каким счетом должны заканчиваться матчи футбольного чемпионата Италии | Источник: AFP 2018

Впрочем, по его словам, ему удавалось выигрывать за один матч и больше. Абсолютный рекорд — €15 млн на одном из матчей итальянской премьер-лиги. Максимальная выплата игроку за договорной матч — около €800 тыс.

Еще один «король договорняков» — Раджендран Курусами по прозвищу Пал. Пал в переводе с тамильского значит «молоко», в детстве Раджендран торговал молоком вразнос. В начале 1995 года Пал направил в Англию Перумала («Я был образован, говорил на хорошем английском и умел общаться с людьми», — писал в мемуарах Перумал). Вместе с ним на задание отправился зять Пала. Они попробовали договориться об исходе матча «Ливерпуль"—"Бирмингем Сити».

На базу «Бирмингема» два сингапурца прибыли под видом журналистов, общались с тренером и игроками. Один из них отвел в сторону вратаря Иана Беннета и предложил ему £20 тыс. за проигрыш во встрече с «Ливерпулем». Беннет отказался. Позднее он рассказал о попытке подкупа газетчикам, но его рассказ был воспринят как шутка.

После неудачи Перумал и зять Пала решили подкупить вратаря «Челси» Дмитрия Харина. Проникнуть на базу «Челси» под видом журналистов им не удалось, охрана перенаправила их в пресс-службу. Тогда сингапурцы дождались Харина у ворот стадиона, попросили о совместном фото, потом — подвезти их на машине. В машине Перумал предложил вратарю $60 тыс., если тот согласится проиграть следующий матч. Харин ответил, что ему это предложение неинтересно: ему во время Кубка мира 1994 года в США уже предлагали деньги за проигрыш, но он предпочитает нормально завершить свою спортивную карьеру.

Дмитрий Харин — один из немногих футболистов, отказавшихся продаться сингапурским подпольным букмекерам | Источник: Reuters

После неудачных переговоров с игроками и появилась идея с поломкой прожекторов. А потом подпольные букмекеры из Азии выяснили, что далеко не все европейские футболисты, судьи и тренеры столь же порядочны и неподкупны, как Беннет и Харин. И неевропейские тоже.

Первая попытка Перумала договориться о результате международного матча закончилась неудачей. Шесть футболистов Зимбабве взяли деньги, чтобы проиграть сборной Боснии и Герцеговины со счетом 0:4, но вместо этого сыграли 2:2. Но вскоре исправились, а десятилетие спустя помогли Перумалу с целой серией договорняков.

В ходе международного турне 2007−2010 годов сборная Зимбабве проиграла командам Бахрейна, Болгарии, Вьетнама, Иордании, Йемена, Кении, Китая, Сингапура, Сирии, Таиланда. За каждый сданный матч игроки сборной Зимбабве получали от Перумала по $2,5−5 тыс., а руководители национальной футбольной ассоциации — по $10 тыс. Десятки зимбабвийских футболистов были впоследствии дисквалифицированы за участие в так называемом «Азиагейте».

Иногда возникали просто абсурдные ситуации. В 2008 году в Малайзии состоялся международный турнир под хитрым названием Inter Continental Cup. Если слово Intercontinental написать слитно, получится название другого, престижного турнира. Перумал договорился со сборной Нигерии на нулевую ничью в игре со сборной Ирака. За это нигерийские игроки должны были получить $50 тыс.

И надо же было такому случиться, что уже в добавленное время, на 93-й минуте игры, судья назначил пенальти в ворота иракцев. Нигерийский игрок умудрился забить гол, после чего его возненавидели товарищи по команде, оставшиеся без денег.

Во время другой игры на том же турнире сборная Того проигрывала сборной Австралии со счетом 0:2 за полчаса до конца игры. Перумалу была нужна ничья. И он сумел избежать проигрыша. Тренер сборной Того провел три замены, два игрока намеренно получили красные карточки, а три игрока симулировали серьезные травмы и покинули поле на носилках.

В результате на поле осталось всего шестеро футболистов из Того, игра была остановлена.

И Перумал, и Пал несколько раз оказывались в сингапурской тюрьме. И не только за взятки футболистам и рефери. Перумал однажды сломал ногу клюшкой для хоккея на траве футболисту Ивице Рагузу, чтобы тот пропустил следующую игру и его команда не смогла одержать победу. У Пала один из приговоров был за попытку подкупа тюремного охранника: букмекер просил принести ему сотовый телефон, чтобы продолжать организовывать договорные матчи из-за решетки.

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Очень удачной для деятельности Перумала страной оказалась Финляндия. В отличие от большинства европейских стран в Финляндии проводят игры национального чемпионата летом. А тотализатор должен работать круглогодично.

В Финляндии принадлежащая Перумалу компания Exclusive Sport оказывала финансовую помощь местным клубам — в обмен на место в командах для присланных компанией легионеров. А уж легионеры знали, как играть, чтобы добиться нужного (букмекерам) результата. В клубе «РоПС» в Рованиеми на сингапурца работали девять игроков.

Перумал был арестован в аэропорту Хельсинки в 2011 году. При аресте в его телефоне и ноутбуке были обнаружены контакты футболистов и футбольных менеджеров более чем из 50 стран мира.

Он был осужден на два года тюрьмы, а после экстрадирован в Венгрию, где из осужденного превратился в свидетеля обвинения. Избегая выдачи в родной Сингапур, он стал сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с договорными матчами на Балканах. В свободное от этого сотрудничества время он написал автобиографическую книгу и щедро раздает интервью спортивным СМИ.

Его главный конкурент Дан Тан особенно активно действовал в Италии. Нужный результат в матче национального чемпионата серии С обходился ему в €40−80 тыс., серии В — в €60−120 тыс., серии А (высшая лига) — в €250−400 тыс. Эти цифры называл Антонио Беллависта, бывший капитан клуба «Бари», осужденный за организацию договорных матчей. Прибыль букмекеров от нужного результата игры в серии В могла составить €4−6 млн, серии А — €10−15 млн.

В ноябре 2010 года игроки команды третьего дивизиона чемпионата Италии «Кремонезе» дружно почувствовали слабость и усталость во время второго тайма игры с командой «Паганезе». Как будто их всех вдруг поразила таинственная болезнь. Один из футболистов попал в автокатастрофу по дороге домой после матча. Менеджер клуба обратился в полицию.

Расследование показало, что товарищей по команде отравил мощным седативным средством лорметазепам вратарь Марко Паолони. У него были огромные долги от неудачной игры на тотализаторе, которые он решил выплатить, подстроив нужный результат матча. Заказчиком был Дан Тан. В Италии был выписан ордер на его арест. Но вряд ли Дан Тан окажется в обозримом будущем в итальянской тюрьме. С 2013 года (с небольшим перерывом) он находится в тюрьме сингапурской, где его могут держать бессрочно по обвинению в потенциальной угрозе обществу.

И вечный бой…

Итоги многолетней деятельности сингапурских специалистов по договорнякам были частично подведены в знаменитом релизе Европола, опубликованном в феврале 2013 года. Совместное расследование Европола и полицейских служб 13 стран Европы дало следующие результаты.

В общей сложности 425 игроков, судей, менеджеров клубов, профессиональных преступников более чем из 15 стран причастны к 380 подозрительным (то есть, возможно, договорным) профессиональным футбольным матчам в Европе. Среди них есть отборочные матчи чемпионатов Европы и мира, матчи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, решающие матчи европейских национальных чемпионатов.

На товарищеский матч сборных Латвии и Боливии (2:1) в турецкой Анталье в 2011 году пришло всего около 100 зрителей. Все три гола были забиты с пенальти. Впоследствии судейская бригада из Боснии, обслуживавшая матч, была пожизненно дисквалифицирована | Источник: AP 2018

Еще около 300 подозрительных матчей было обнаружено в Африке, Азии, Южной и Центральной Америке. Доказан «сингапурский след» примерно в 150 матчах. К сожалению, Европол не назвал конкретные матчи и имена, но любители спорта сумели вычислить часть договорняков по косвенным признакам.

В 2013 году, после публикации доклада Европола, бывший судья Раджаманикам, который стал первым в мире осужденным за футбольные договорняки, заявил: «Договорные матчи практически невозможно искоренить. Если отрубить одну уродливую голову, на ее месте вырастает сразу несколько. Это неизлечимая болезнь».

Единственной действенной мерой Раджаманикам считает полный запрет легального и полное искоренение подпольного тотализатора.

В том же году генеральный секретарь Интерпола Роберт Ноубл заявил, что борьба с договорными матчами никогда не закончится. По его словам, прибыль подпольных букмекеров сопоставима с прибылью компании Coca-Сola.

В 2012 году Интерпол и FIFA объявили о совместной инициативе по борьбе с договорными матчами и подпольным тотализатором. За десять лет на эти цели должно было быть потрачено £20 млн. Довольно скромная сумма в сравнении с цифрами, которыми оперируют те, с кем предполагалось бороться. Впрочем, в 2015 году Интерпол заявил, что выходит из партнерства, — когда вскрылось, насколько коррумпирована сама FIFA. Впрочем, это совсем другая история.