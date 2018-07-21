Игрок любительской команды отвернулся от мяча и все равно отбил пенальти
Игроки любительской команды из Лондона NWA FC прославились видео, записанным на тренировке.
Игроки любительской команды из Лондона NWA FC прославились видео, записанным на тренировке.
Полузащитник команды Оскар Четтлбро встал в ворота и отбил пенальти, отвернувшись от мяча.
Ролик стал популярным в интернете, за 12 часов его посмотрели более 2 миллионов человек.
NWA FC — любительская команда, образованная в Лондоне в 2013 году.