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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок любительской команды отвернулся от мяча и все равно отбил пенальти

Игроки любительской команды из Лондона NWA FC прославились видео, записанным на тренировке.

Полузащитник команды Оскар Четтлбро встал в ворота и отбил пенальти, отвернувшись от мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик стал популярным в интернете, за 12 часов его посмотрели более 2 миллионов человек.

NWA FC — любительская команда, образованная в Лондоне в 2013 году.

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