Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба

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В стране не утихают дебаты после шуток Артема Дзюбы с Президентом России, которому форвард посоветовал поменять коньки на бутсы. За свой вид спорта вступился Илья Ковальчук, который в эфире ТК «Россия 24» сказал прямо — в нашей стране хоккей — вид спорт № 1.

Первая причина. Доступность

В футбол играют все и везде, в любую погоду и на любом покрытии. Нужен только мяч — и ничего больше. Уже только этим футбол выигрывает у хоккея. Коньки, лед, клюшка, шайба — тоже не самый великий набор, но все же посложнее (и дороже), чем в футболе. А чтобы поиграть с друзьями, еще и зимы надо ждать.

Сверхдоступность футбола — его главная сила. Другим видам спорта, в том числе и хоккею, сложно что-то этому противопоставить.

Вторая причина. В футбол играет весь мир, в хоккей — десять стран

В хоккей на хорошем уровне играют шесть стран. Еще четыре пытаются это делать. Остальные — смехопанорама, десятки Люксембургов и Сан-Марино, которые приезжают на чемпионаты мира и влетают там фаворитам 0:10.

В футболе конкуренция между странами гораздо выше. Сейчас действительно каждый может обыграть каждого — за исключением редких карликов. В хоккее же карликов большинство, и они никому не нужны. Потому что вид спорта — элитный. Призеры чемпионатов мира и Олимпиад — одни и те же, фавориты известны. Тогда как в футболе вчерашний фаворит может в следующий раз вообще не попасть на турнир или, в лучшем случае, вылететь из группы.

Третья причина. Болельщики

Понятно, что сравнивать 10-тысячные ледовые арены и 50-тысячные стадионы не очень корректно. Но даже небольшие хоккейные площадки в «хоккейной» вроде бы России не заполняются. Хорошая команда «Нефтехимик» не собирает и четырех тысяч человек, не менее крепкая «Северсталь» едва наскребет три с половиной. Средненько ходит на хоккей Москва (впрочем, иногда есть всплески). И только в Петербурге с Минском стабильно аншлаги.

Так что когда говорят, как у нас в глубинке любят хоккей и как презирают футбол, это неправда. На футбол ходят либо так же, либо гораздо лучше — в зависимости от команды и города.

И самое главное — за футбольной сборной ездят в другие страны. Даже на отборочных выездных матчах у России есть сектор активной поддержки. Не говоря уже о крупных турнирах. А на хоккейную Олимпиаду в Корею этот сектор привезли за счет спонсоров. Только к плей-офф подтянулись самостоятельные болельщики, и то — в основном из Сибири и с Дальнего Востока.

Четвертая причина. Резонанс

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Хоккейную сборную обсуждают пару недель в мае и раз в четыре года пару недель в феврале. Футбольную же песочат круглый год. Только футбол способен вывести на улицы десятки тысяч человек (как это было после Испании), хоккей такой эффект (в гораздо меньших масштабах) произвел разве что в 2008 году, когда выиграли в финале чемпионата мира у канадцев. А победа на корейской Олимпиаде вообще обошлась без массовых гуляний.

Пятая причина. Инфраструктура

Извините, но в футбольной России теперь есть как минимум 11 ультрасовременных стадионов, с которых будет идти отличная картинка. «Тосно» с курским «Авангардом» в финале Кубка России показывали так, будто играют английские команды. Антураж и декорации имеют огромное значение. Футбол обеспечен ими на годы вперед.