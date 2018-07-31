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18:38 (мск), источник: Советский спорт

«Крылья Советов» — ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Бурлак, Надсон, Полуяхтов, Башкиров, Чочиев, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Канунников.

Запасные: Опарин, Лория, Соболев, Корниленко, Алиев, Тихонов, Кленкин, Ланин, Яковлев.

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.

Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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