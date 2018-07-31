«Крылья Советов» — ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Бурлак, Надсон, Полуяхтов, Башкиров, Чочиев, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Канунников.
Запасные: Опарин, Лория, Соболев, Корниленко, Алиев, Тихонов, Кленкин, Ланин, Яковлев.
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.
Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени.