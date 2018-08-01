Ученые рассказали, почему женщинам опасно играть в футбол

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«Врачи и ученые давно заметили, что женщины гораздо хуже переносят травмы головы, чем мужчины. Многие считали, что это связано с тем, что они чаще рассказывали о подобных проблемах, чем представители сильного пола. Мы изучили реальные изменения в структуре мозга, и подтвердили, что футболистки действительно больше страдают от сотрясений», — заявил Майкл Липтон (Michael Lipton) из Медицинского колледжа Эйштейна в Нью-Йорке (США).

Сотрясения мозга сегодня остаются одним из самых распространенных типов травм среди всех командных видов спорта, начиная с гандбола и заканчивая американским футболом и хоккеем. Несмотря на то, что сотрясения не притупляют интеллект и не ухудшают память спортсменов, они несут с собой сильнейшие головные боли и массу других проблем, которые вынуждают многих игроков досрочно завершать карьеру.

В последние десять лет этой проблемой серьезно заинтересовались медики и ученые. Их исследования и давление общественности заставили NFL, национальную футбольную лигу США, и ИИХФ, международную федерацию хоккея, реализовать ряд мер, направленных на защиту игроков от травм, и ужесточить наказания за нарушения, способные вызвать сотрясения.

Год назад американские медики представили очередное подобное исследование, в рамках которого они изучили то, насколько сильно сотрясения влияют на жизнь мужчин и женщин, профессионально занимающихся спортом. Эти наблюдения неожиданно показали, что представительницы прекрасного пола намного хуже переносят подобные травмы.

Как рассказывает Липтон, его команда проверила, так ли это на самом деле, изучив не внешние, а внутренние проявления сотрясений мозга, которые можно увидеть при помощи МРТ-сканеров.

Для этого ученые собрали группу из пятидесяти мужчин и женщин, игравших в футбол на любительском или полупрофессиональном уровне, и попросили у них разрешения последить за тем, как проходят игры с их участием. Подсчитав типичное число ударов головой и различных столкновений, потенциально способных вызвать сотрясения, биологи просканировали их мозг при помощи МРТ и сопоставили снимки между собой.

Как показали эти наблюдения, и футболисты, и футболистки примерно одинаково часто играли головой, однако тяжелые сотрясения и прочие нарушения в структуре мозга гораздо чаще возникали у представительниц слабого пола.

В среднем, объем поврежденного белого вещества мозга у женщин был примерно в пять раз выше, чем у мужчин. В свою очередь, частая игра головой приводила к появлению сотрясений в восьми регионах мозга, тогда как среди мужчин они возникали лишь в трех аналогичных участках.

С чем это связано, пока не понятно, однако биологи предполагают, что высокая уязвимость женщин может быть связана с различиями в силе шеи или в работе генов. С другой стороны, ученые не нашли признаков того, что сотрясения по-разному влияли на умственные способности, скорость реакции и другие черты поведения мужчин и женщин, что снижает остроту этой проблемы.