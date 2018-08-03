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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суд отказался вернуть «Торпедо» его эмблему

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Торпедо"​, требовавшего признать незаконной передачу некоммерческому фонду прав на принадлежащие клубу товарные знаки, в том числе признанный общеизвестным бренд в виде буквы «Т», представляющий собой эмблему клуба.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного решения суда, 2 ноября 2017 года бывший президент черно-белых Александр Тукманов заключил договор с «Фондом развития, инноваций, культуры и спорта» об отчуждении исключительного права на товарные знаки клуба. На момент подписания договора исполнительным директором фонда являлся Сергей Тукманов — сын экс-президента «Торпедо». Передача прав согласно договору осуществлялась на безвозмездной основе.

Суд согласился с ответчиком, который указал, что учредителем фонда является «Торпедо». В связи с этим клуб будет участвовать в использовании всех товарных знаков, права на которые получил фонд. Таким образом, суд полностью отказал в иске «Торпедо». В течение месяца это решение может быть обжаловано в Девятом Арбитражном апелляционном суде.

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