Суд отказался вернуть «Торпедо» его эмблему

Как следует из опубликованного решения суда, 2 ноября 2017 года бывший президент черно-белых Александр Тукманов заключил договор с «Фондом развития, инноваций, культуры и спорта» об отчуждении исключительного права на товарные знаки клуба. На момент подписания договора исполнительным директором фонда являлся Сергей Тукманов — сын экс-президента «Торпедо». Передача прав согласно договору осуществлялась на безвозмездной основе.

Суд согласился с ответчиком, который указал, что учредителем фонда является «Торпедо». В связи с этим клуб будет участвовать в использовании всех товарных знаков, права на которые получил фонд. Таким образом, суд полностью отказал в иске «Торпедо». В течение месяца это решение может быть обжаловано в Девятом Арбитражном апелляционном суде.