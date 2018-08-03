Открытие суперфинала детского футбольного турнира «Локобол» состоялось в Москве

Источник: РИА "Новости"

Детский турнир пройдет с 3 по 5 августа на тренировочных полях «РЖД-Арены». В нем примут участие 16 команд мальчиков, а также четыре команды, состоящие из девочек 2007 года рождения, из России, Эстонии, Болгарии и Казахстана.

4 августа на поле номер 4 «РЖД-Арены» состоится финал турнира девочек. В воскресенье на «Сапсан-Арене» пройдет финал среди команд, состоящих из мальчиков, а также церемония закрытия фестиваля.