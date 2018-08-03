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11:53 (мск), источник: ТАСС

Открытие суперфинала детского футбольного турнира «Локобол» состоялось в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Открытие суперфинала международного футбольного фестиваля «Локобол» состоялось в пятницу в Москве. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Детский турнир пройдет с 3 по 5 августа на тренировочных полях «РЖД-Арены». В нем примут участие 16 команд мальчиков, а также четыре команды, состоящие из девочек 2007 года рождения, из России, Эстонии, Болгарии и Казахстана.

4 августа на поле номер 4 «РЖД-Арены» состоится финал турнира девочек. В воскресенье на «Сапсан-Арене» пройдет финал среди команд, состоящих из мальчиков, а также церемония закрытия фестиваля.

Ранее в 98 городах России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Литвы и Болгарии прошли предварительные этапы фестиваля с участием 48 000 мальчишек и девчонок из 12 стран мира. Впервые в истории соревнований в них сыграли команды из Монголии, Южной Кореи и Финляндии.

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