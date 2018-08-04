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22:10 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила поляков в Евролиге

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем этапе Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 2-го тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусы в овертайме одолели команду Польши со счетом 5:4. На старте турнира белорусы разгромили соперников из Турции — 9:4.

В заключительном туре 5 августа белорусская дружина сыграет со сборной Италии, которая сначала была сильнее поляков — 8:4, а затем переиграла турецкую команду с результатом 3:0.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).

Нынешние соревнования Евролиги являются тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Помимо сборной Беларуси в турнире примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.

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